Imcine tendrá 6.76 % más de recursos

A reserva de lo que finalmente decida la Cámara de Diputados en las siguientes semanas, el Instituto Mexicano de Cinematografía tendrá en 2027 más presupuesto que el que le fue asignado para este año. De acuerdo con el Anteproyecto de Egresos de la Federación, propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito público, el máximo órgano rector del cine nacional tendría un mínimo de 417 millones de pesos, 26 millones más que el asignado en este año 2026.

Ahora toca al Congreso evaluar y votar para determinar si se eleva ese monto o si se queda igual, lo cierto es que no se puede reducir la propuesta por cuestiones legales. Daniela Alatorre, directora del Instituto, indica que con esta inyección de recursos se podrá apoyar a más proyectos sumando dinero. “Se da un incremento del 6.76 % adicional, así que se absorbe el piso que se tuvo y da más y eso nos permitirá hacer más. Ahora, por ejemplo, (este año) se dio más dinero a desarrollo y guion después de muchos años que no se modificaban las bolsas”, detalla Alatorre.

Legislación

La propuesta de la Secretaría de Hacienda tiene eco en la recién aprobada ley de cine en la que se determina que el apoyo del Estado debe ser progresivo cuando se pueda.

La nueva ley plantea, entre otros puntos, que todo título nacional debe contar con una campaña publicitaria mínima de 14 días antes de su lanzamiento y en salas debe quedar a disposición del público, por lo menos dos semanas. Y subraya que los horarios establecidos deben ser equitativos (en relación con las producciones extranjeras).

También hace énfasis en que el cine mexicano tendrá un mínimo de 10 % de tiempo en pantalla en cada sala o complejo cinematográfico que opere en el país. Es decir, por cada 100 funciones, 10 deben ser mínimo de producciones locales.

Reconocer espacios

Otro aspecto que se hace visible es que hasta agosto el cine mexicano contabiliza cerca de siete millones de espectadores y 90 títulos estrenados de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual. Estas cifras son reconocidas por el Imcine que apunta a los 800 espacios alternativos que hay registrados. “Habrá un mapeo de espacios de exhibición, fijos, itinerantes, pequeños, más grandes, pero donde la gente puede ver otras cosas, o porque no hay otro lugar de exhibición y son puntos de encuentro y eso es importante”, expresa Daniela Alatorre.