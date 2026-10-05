Imelda asiste a declarar al reclusorio

El conflicto entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia suma un nuevo capítulo legal.

La viuda de Julián Figueroa salió de los juzgados del Reclusorio Norte acompañada de su abogado y confirmó que se dictaron medidas de protección a su favor, mismas que ahora también incluyen a Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia y Marco Chacón.

A su salida de los juzgados, Imelda fue cuestionada sobre cómo se encontraba y reconoció que atraviesa un momento complicado: “Emocionalmente muy mal, muy mal, muy mal”.

Sin embargo, cuando le preguntaron por su hijo José Julián, la respuesta de Imelda fue diferente y aseguró que el menor se encuentra bien: “José Julián está muy bien”, explicó ante un mar de cámaras que aguardaron su llegada.

La joven también fue cuestionada sobre cómo recibe las medidas de protección que fueron dictadas en contra de Maribel y explicó que, desde su perspectiva, son necesarias ante las declaraciones que se han realizado durante el conflicto. “Sí, son medidas de protección porque han estado diciendo muchas mentiras”.

Denuncia a Tuñón por abandono de menor

Horas antes, Imelda Garza Tuñón enfrentó un nuevo revés legal, pues fue denunciada por su exsuegra Maribel Guardia por presunto abandono de menor, informó el abogado de la actriz, Alonso Beceiro.

En entrevista con Ventaneando el representante legal explicó que la querella se interpuso debido a que se desconoce el paradero del nieto de Guardia, José Julián, así como su estado y quién está a cargo de su cuidado, luego de que Imelda compartiera en redes sociales que se iría de México junto al menor.

Según detalló, Garza regresó a México sin Julián e incluso envió mensajes a Guardia en los que le advertía que se iría a vivir a Estados Unidos y que no volvería a ver a su nieto: “(el niño) no está con ningún miembro de su familia directa: abuelos o ella misma”.

Alonso Beceiro agregó que Tuñón no tiene residencia ni es ciudadana estadounidense, una situación que calificó como “extraña”.

Asimismo, el abogado explicó que, desde su perspectiva, tener la custodia del menor implica responsabilidades que pueden verse afectadas por un cambio de país. En este caso, señaló que el niño estaría perdiendo clases en México, lo que representa un perjuicio para él.

Ante los cuestionamientos sobre si las declaraciones de Imelda Tuñón acerca del menor podrían tratarse de una situación simulada, Beceiro explicó que, en Estados Unidos, cuando se trata de sustracción de menores hacia ese país, se considera como trata de personas. En México, agregó, el hecho de que una persona señale que tiene a su hijo en otro país, a pesar de tener la custodia y desconocerse su paradero, también se clasifica como abandono de personas.

De acuerdo con el bogado, una situación de este tipo incluso podría derivar en un caso de extorsión y amenazas para causar un daño a Maribel Guardia.

Aunque no se especificó ante qué autoridad fue presentada la denuncia, Beceiro informó que en este momento ya se le está pidiendo a Imelda presentar al menor vivo y en condiciones de salud óptimas: “De no estar en condiciones de salud óptimas tendrá que retirar la custodia que hasta el momento tiene Imelda”.

En un encuentro con los medios, Imelda declaró que su hijo estaba en la escuela: “No les voy a decir qué escuela ni en qué lugar del mundo está, pero está feliz”.

Sobre la denuncia relacionada con el fallecimiento de Julián Figueroa, aseguró que no tiene temor: «Qué bueno que lo hicieron porque creo que le podemos dar un revés bastante favorable».

No obstante, dijo que ya no hablará del tema y que dejará que la ley se encargue.

Además de la denuncia por presunto abandono de persona, Imelda fue denunciada recientemente por presuntos delitos contra la salud y posible homicidio, luego de que sugiriera en un podcast que su esposo, Julián Figueroa, llegó a consumir medicamentos que le habían sido recetados a ella.

Según lo que relató, cuando ella acudía al psiquiatra, simulaba tener los síntomas del cantante para que le recetaran medicamentos que posteriormente consumía José Julián, lo que podría haber tenido alguna relación con el deceso del hijo de Maribel, ocurrido en abril de 2023.