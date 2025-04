A pesar de la batalla legal que enfrenta con Maribel Guardia por la custodia de su hijo, Imelda Tuñón manifestó su deseo de llegar a un acuerdo para que la actriz pueda celebrar el Día de las Madres junto con su nieto, José Julián. “Yo sé que para una mujer es muy fuerte... Ella fue mamá, José Julián es un pedacito que Julián le dejó, espero tener un acercamiento con ella, para que pueda verlo”, declaró.

Imelda confirmó que desde el último mensaje en el que Maribel le informaba sobre consultas médicas para el menor, no han vuelto a hablar. Sin embargo, aseguró que ya está buscando contactarla con la intención de que pueda ver a su nieto pronto. “A lo mejor no el mero Día de las Madres, porque yo pienso hacer un viaje con mi mamá y mi hijo, pero sí que tengan un acercamiento”, señaló.

Pese a este gesto, dejó claro que su postura frente a la disputa legal no cambiará. “No por ella, me ha hecho mucho daño, pero porque sé cómo es ser mujer, cómo es ser mamá, no me gustaría que la pasara sin ver a José Julián”, afirmó.

Finalmente, destacó que su hijo está tranquilo y que juntos fortalecen su fe en Dios.