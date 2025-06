Imelda cree que su hijo extraña a su abuela

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón siguen distanciadas y en medio de un problema legal, pero a pesar de los temas que tienen entre ellas, Imelda confirmó que sospecha que su hijo José Julián extraña pasar tiempo con su abuela paterna.

La viuda de Julián Figueroa aseguró que Juliancito no ha preguntado por ella, pero que sí habla con sus amiguitos de estos temas. En recientes declaraciones ante los medios de comunicación, la joven explicó que su hijo no ha preguntado por Maribel Guardia, pero que intuye que la extraña.

Imelda aseguró que su hijo no le cuenta todo, pero está segura que si habla con sus amigos de temas como su abuela paterna y algunos otros detalles de lo que piensa y sobre lo que está viviendo desde que comenzó la pelea legal entre la costarricense y mamá de Juliancito. “Hay cosas que como hijo no me platica a mí que soy su mamá, pero seguramente sí se las cuenta a sus amiguito”, dijo Imelda a los medios de comunicación.

Garza Tuñón dejó claro que desde que comenzó la pelea legal con Maribel Guardia no ha hablando del tema con su hijo. Tuñón señala que su José Julián tiene 8 años y lo que busca es que tenga un ambiente estable y sin tensiones por lo que no busca mantenerlo lejos del tema legal que sostiene con su abuela paterna. Eso sí, confirmó que Juliancito sabe que hay un tema delicado con Maribel Guardia, solo no hablan de él.

Después de expresar que considera que su hijo extraña a la actriz costarricense, Imelda Garza Tuñón le dejó claro a los medios de comunicación que estaban presentes que su hijo se encuentra contento y tranquilo; además de estar disfrutando su infancia como debe hacerlo un niño de 8 años. Dejó en claro que ella busca mantener pláticas infantiles con su hijo, a pesar de que sabe que le llega información sobre lo que pasa entre su mamá y su abuela paterna.

Antes de terminar la charla con los medios, Imelda dejó claro que poco a poco se va abriendo el vínculo con Maribel Guardia. Entre los pasos que se han dado en búsqueda de la paz y del bien de José Julián, confirma que aceptó sin problemas los regalos de cumpleaños que Maribel le mandó a su nieto. Ahora queda esperar que termine el proceso legal y que pase el tiempo para ver si logran arreglar los problemas.