Imelda culpa a Chacón de filtrar videos

Imelda Garza Tuñón anunció que tomará acciones legales amparada en la Ley Olimpia, luego de que el periodista Javier Ceriani difundiera un video privado en el que aparece sosteniendo una discusión con su fallecido esposo Julián Figueroa.

La actriz señaló a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como la persona que tenía acceso al material y advirtió que procederá jurídicamente ante la difusión no consentida del contenido fílmico.

En las últimas horas, Tuñón respondió a seguidores en su cuenta de Instagram sobre la polémica por la publicación de un video en el que se le observa autolesionándose.

Al cuestionamiento de por qué permaneció en una situación de aparente violencia, explicó: “Nos tenían restringidos a los tres. Sí, incluido Julián, en muchos aspectos, no podía decirle a mi familia lo que pasaba, afortunadamente las muchachas sí lo hicieron”.

Consultada sobre el estado de Julián Figueroa antes de su muerte, la joven relató: “El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios del 2023 y no dejó que hiciera la terapia. Julián siguió con las sustancias. Primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, solo estorbaba yo”.