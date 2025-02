Imelda Garza Tuñón no llegó al estreno de la obra de teatro de la que era parte. Sobre la causa de la ausencia de Imelda, el productor Luis Ángel García aseguró qué desconoce los motivos y que el último ensayo que tuvo con ella fue el día martes, pero cuando posteriormente trató de comunicarse con la viuda de Julián Figueroa, su línea telefónica lo mandaba a buzón y los mensajes de Whatsapp no le llegaban.

“La aplicación no me da señales de que haya sido un bloqueo o algo así, por lo cual la voy a esperar porque es parte del equipo y del trato que tengo con ella. Yo le dije ‘cuando no me puedas contestar u ocurra cualquier cosa, respóndeme a la brevedad para saber que todo está bien’”, señaló el también director de la compañía Gatitos Chillones Teatro.

El productor explicó que la relación laboral con Imelda comenzó justamente una semana antes de que Maribel Guardia hiciera público el conflicto que tenía con ella, después de esto la actriz dejó de contestar mensajes y llamadas. Él supuso que fue por alguna cuestión legal o simplemente no estaba en un buen momento emocional; pero posteriormente Imelda se comunicó con él para decirle que quería continuar en el proyecto. “El proceso con ella lo he llevado muy poco a poco, según cómo se sienta anímicamente. Apenas esta semana tuvimos un ensayo de unos dos o tres programados. El objetivo es que pueda estrenar la próxima semana, pero como todo en el teatro, está sujeto a cambios sin previo aviso”, refirió.

Sobre cómo la vio durante el ensayo que tuvieron esta semana, Luis Ángel aseguró que Imelda se mostró muy preparada, aunque le falta todavía un poco de trabajo con la memoria para poder presentarse en las funciones que le corresponden.