Imelda Garza publicó los resultados de los exámenes toxicológicos que se llevó a cabo, los cuales arrojaron un resultado negativo, lo que contrasta con las declaraciones que su suegra, Maribel Guardia.

En conferencia, la famosa aseguró que la joven tiene una dependencia por el alcohol y las drogas, todavía antes de que su hijo Julián Figueroa falleciera. “Tristemente, Imelda tiene problemas de alcohol y de drogas”, afirmó la actriz.

Guardia afirmó que fueron tres veces las que se acercó a Imelda para extenderle su apoyo, comprometiéndose en ser ella quien se encargarse de pagar los gastos que requeriría que fuera internada en un centro de rehabilitación, sin embargo, la joven no solo rechazó el ofrecimiento, sino que negó tener un problema.

La respuesta

Una publicación en su cuenta de Instagram de la joven cantante demuestra que se sometió a una prueba de orina, a dos días de que la denuncia de Maribel se hiciera pública, la cual arrojó resultados negativos. Los exámenes señalan “resultado negativo en cocaína, cannabinoides, anfetaminas, metanfetaminas, opiáceos y benzodiacepinas”.

Garza escribió: “Esperaba a que aprobaran las pruebas y dieran fe de que son alteradas. Maribel, ¿hasta cuándo vas a parar?, ¿hasta destruir mi imagen?, ¿hasta que dejes huella permanente en mi hijo? Ya están las pruebas con las autoridades, las toxicólogas y las periciales psicológicas. Ahora, ¿qué sigue? Yo no soy Julián, mi hijo no es Julián, Maribel, no eres Dios”.