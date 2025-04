De acuerdo con el programa Venga la alegría, Imelda Garza Tuñón presentó los resultados de las pruebas capilares a las que se sometió para comprobar que estaba limpia de cualquier tipo de sustancia ilícita.

Horas más tarde, el periodista argentino Javier Ceriani aseguró que Tuñón mintió en los resultados que compartió en el matutino mexicano. El conductor explicó que esa prueba únicamente se puede realizar en Estados Unidos y no en México. “Imelda Tuñón no dio negativo, no hubo prueba. En México solo se hace de sangre y de orina. Ella nunca se presentó a los citatorios que la justicia mexicana le pidió para el examen”, dijo.

El periodista señaló que la semana pasada solicitaron a Imelda presentarse ante la Fiscalía para que se realizara una prueba toxicológica: “Y los dejó plantados”.