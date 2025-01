José Julián, el hijo del fallecido Julián Figueroa e Imelda Tuñón, se encuentra viviendo con su abuela Maribel Guardia luego, ya que así lo determinó la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas, y Adolescentes, después de que la actriz de 65 años denunciara a su nuera por violencia familiar en contra de su nieto. Aunque Maribel apoya la idea de que el pequeño viva con su madre, desea que esto se dé cuando Imelda se recupere, pues asegura que tiene problemas con el consumo de alcohol, y se ha sugerido que también abusa del consumo de drogas.

Aunque la relación entre Maribel e Imelda era muy buena hasta hace meses, la joven asegura que lo que detonó esa buena relación fue la revelación que hizo sobre la infidelidad de Marco Chacón, esposo de Maribel. Imelda dijo que desde que hizo esa revelación las cosas han ido cambiando, por lo que hace unos días se salió de la casa de su suegra y se dice sorprendida por las acciones legales en su contra que emprendió Maribel, quien afirma que no busca quedarse con su nieto, pero sí de estar pendiente de su seguridad.

La nuera de Maribel compartió en sus redes un video de las recientes vacaciones de diciembre que disfrutó con su hijo, además, una foto de la playera de José Julián, la cual acompañó con el “emoticón” de un corazón roto. “Diciembre, un mes de vacaciones, solos él y yo, confío en Dios y en las instituciones de justicia que pronto estarás de vuelta conmigo”, se lee.

Su versión de los hechos

Luego de que saliera a la luz un video en el que se observa que un supuesto dealer le lleva a Imelda un sospechoso paquete a casa, las especulaciones sobre que Imelda Tuñón consume drogas no han parado. Sin embargo, ella asegura que no es una adicta, que no consume sustancias nocivas e incluso reta a su suegra a que saque a la luz más videos. “Que saque los videos que ella quiera”, dijo a los medios después de haberse presentado en la Secretaría de las Mujeres.

Imelda quiere dar su versión de los hechos para poder desestimar la denuncia hecha por Maribel Guardia. Sobre el comentado video en el que se observa que mete a la casa un sospechoso paquete, cuestionó: “¿Sale la sustancia para que puedan decir eso?”.

Garza dice que le llevan mucha paquetería a la casa de Maribel Guardia, donde antes vivía. Imelda Tuñón espera poder dar su versión de los hechos, defenderse y así poder estar de nuevo viviendo con su hijo José Julián. “Espero que pronto pueda vivir conmigo”, expresó.