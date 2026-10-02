Imelda Tuñón sale del país

Imelda Tuñón salió de México en medio del proceso que promueve Maribel Guardia, cuyo abogado confirmó una denuncia penal por presuntos delitos contra la salud y el posible homicidio de Julián Figueroa.

La denuncia que presentó Maribel Guardia el pasado 24 de septiembre está relacionada con las declaraciones que Imelda Tuñón realizó en el pódcast Mesa Cero. Durante dicho programa, la viuda de Julián Figueroa relató que llegó a mentirle a una psiquiatra sobre los síntomas que presentaba para conseguir medicamentos, los cuales posteriormente entregaba a su esposo.

Imelda Tuñón publicó en sus redes una serie de imágenes donde confirma que salió del país y en las que se despide de México. En la primera, documentó que se encontraba en la carretera de Reynosa, Tamaulipas; escribió “Bye México”. Posteriormente, compartió otras imágenes en las que se observa que está llegando a una ciudad y también se ven letreros escritos en inglés, por lo que sus seguidores comenzaron a especular que se encontraría en Houston.

Después de estas fotografías, la famosa también ha compartido publicaciones como: “Hay gente que no te hace daño de frente, pero envenena a otros para que te lo hagan” y “Si varias personas se están uniendo contra una persona, créele a la persona que está sola”.