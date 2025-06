Impacta Pablo Cruz como “Chespirito”

Aunque se esperaba la presencia de personalidades como María Antonieta de las Nieves, Édgar Vivar, Carlos Villagrán e incluso Florinda Meza, su llegada nunca se dio a la premier de la serie Chespirito: sin querer queriendo, que se llevó a cabo en Plaza Antara previo a su estreno por Max el 5 de junio; pero la familia del artista y el elenco estuvieron puntuales a la cita.

“Fue una aventura increíble, un privilegio también que disfrute mucho y aprendí demasiado de manera personal, como guionista y como hermana, espero que todo eso que entregamos nosotros esté reflejado realmente en el trabajo que van a ver”, expresó Paulina Gómez Fernández, quien se encargó de crear el guión para Chespirito: sin querer queriendo.

Acompañada de su hermano Roberto Gómez Fernández, Paulina compartió que para ellos fue impactante ver al actor Pablo Cruz dando vida a su padre Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, porque es muy parecido a él y esto habla del excelente trabajo que hizo.

También agradeció a Florinda Meza, segunda esposa de su abuelo, el que le haya dado sus primeras oportunidades de trabajo en televisión, por lo que aprendió mucho de ella y no tiene para ella más que agradecimiento, pesé a la polémica que se ha generado por su desacuerdo con esta producción.

María Penella, nieta de “Chespirito” e hija de Marcela Gómez Fernández, también desfiló por la pasarela previa a la premier del primer capítulo de la serie, y se dijo muy emocionada de ver el resultado final, porque ella sentía que iba a ver el álbum familiar aunque esta vez con otras caras, además se estaba muy orgullosa de lo que sus tíos Roberto y Paulina Gómez Fernández habían logrado con la historia de su abuelo, por lo que no le interesaba la polémica que se ha generado en torno a la bioserie.

“Siento que va a ser un producto televisivo de mucha calidad, entonces eso me emociona mucho y me tiene muy ilusionada, por lo demás ni me entero. Ojalá todos podamos estar en paz. De los recuerdos que tengo muy presentes, es una Pascua que fuimos a pasar a su casa de Cancún mi hermano y yo, además de varios primos, y mi abuelo y Florinda nos escondieron unos chocolates que ya ni existen, lo que fue como ‘¡wow!’”, recordó Penella.

Por parte del elenco se pudo ver a Eugenio Bartilotti quien da vida a Édgar Vivar, para lo cual compartió, tuvo que subir un poco de peso con la ayuda de una nutrióloga, pero lo más complicado no fue eso sino jugar con la dualidad de su personaje, ya que también interpreta al Señor Barriga el papel que hacía en El Chavo del 8, pero para eso contó con la generosidad de Vivar. “Nos queremos bien, he tenido la fortuna de trabajar con él en otros proyectos, es un hombre encantador, generoso, y en todo momento me dijo ‘has lo que te venga del corazón’”, comentó Eugenio Bartilotti.

Andrea Noli se mostró orgullosa de al fin ver su trabajo de casi tres años en la pantalla, con el cual le rinde un merecido homenaje a Angelines Fernández, mejor conocida como “La Bruja del 71”. “Este era mi personaje favorito por mucho, entonces poder tener la oportunidad de interpretarlo, para mí es el mejor regalo pudo haberme dado mi carrera. Todos son personajes complejos, porque tuve que personificar a una actriz que a su vez tiene un personaje, pero gracias a Dios tengo experiencia y tuvimos grandísimos directores (David ‘Leche’ Ruiz y Julián de Tavira), y desde el guion es una maravilla, desde que lo leí ha sido de lo mejor que he tenido en mis manos, entonces ya con la caracterización y el entorno los disfrute muchísimo”, comentó Noli.

Listos para las críticas

La actriz señaló que ya están listos para las críticas que trabajos como éste llegan a generar, mucho más tratándose de personalidades tan queridas como “Chespirito”, pero quiso aclararle a la gente que esta es una historia ficcionada, no es un trabajo apegado al cien por ciento con la realidad; algo con lo que estuvo de acuerdo Juan Lecanda, que interpreta a Marcos Barragán (Carlos Villagrán) o Quico.

“Trate de hacerlo bajo lo mejor de mis capacidades. No olvidemos que es una serie ficcionada, obviamente tiene muchos tintes de realidad pero no es un documental, es una serie dramatizada y eso creo lo hace más bonito, porque le mete más emoción y estoy seguro que les va a emocionar mucho. No me cierro a conocer a Carlos Villagrán, si nuestros caminos se cruzan, pero si no pasa está bien también, aunque lo admiró como actor, porque era el actor más talentoso de la vecindad, porque era quien tenía clown, farsa, era el más completo y complejo”, expresó Lecanda.

Quien sí se reunió con María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, fue la actriz Paola Montes de Oca, a quien le tocó darle vida en la serie, así que para conocer mejor la visitó en su casa donde le abrió el baúl de los recuerdos. “Pude ver su oficina donde tiene a todas sus Chilindrinas, donde pudimos platicar por horas, me contó de sus experiencias de vida, me dio consejos por ejemplo, que el llanto de la Chilindrina no es con cuatro ademanes sino con cinco, y lo hicimos juntas; entonces ese tipo de detalles yo me los llevó en el corazón. Me dio la bendición y me dijo, ‘te cedo este personaje con todo mi cariño y mi amor, y sé que lo vas hacer increíble’”, compartió Paola.

También hizo acto de presencia Esteban Valdés, quien representó en este evento a su padre Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón. Para él fue un honor que su padre fuera recordado en una producción así, aunque sabe que las críticas y los detractores no faltarán, pero estaba seguro que a la gente le gustará lo que verá a través de MAX.

Sobre los polémicos comentarios que Florinda Meza hizo de su padre, de quien dijo tenía problemas con adicciones; Esteban aseguró que todos esos malentendidos ya habían sido aclarados con ella en su momento.

“Eso lo tratamos hace casi 10 años, todos cuando hablamos nos equivocamos; fue muy grave (lo que dijo) pero eso fue lo que detonó en mí, cuando vi la respuesta de los fans y sus compañeros defendiendo a mi papá, a escribir el libro ‘Con permisito dijo Monchito’. Sí nos pidió una disculpa y para nosotros fue suficiente”, expresó Esteban Valdés.

También estuvieron presentes Andrea Chaparro, Andrea Legarreta, Nina Rubín, Rossana Nájera, por mencionar algunos.