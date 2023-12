No tener luz, internet, teléfono o televisión podría ser el escenario perfecto para un suceso paranoico en la actualidad. Si a eso le sumamos extraños sucesos que ocurren en la naturaleza, como que los animales cambien su ruta de migración, o ver a cientos de ciervos en el jardín, el escenario sería para muchos aterrador.

Esa es la premisa de Dejar el mundo atrás, libro escrito por Rumaan Alam que acaba de ser adaptado al cine con una cinta homónima dirigida por Sam Esmail. Esta sigue a Amanda (Julia Roberts) y Clay (Ethan Hawke), dos padres que llevan a sus hijos, Rosie y Archie, a Long Island buscando huir de la cotidianidad, pero se encuentran con una pesadilla que reflexiona sobre el uso de la tecnología en la actualidad.

“No hemos lidiado con nuestra relación con la tecnología y esta nos afecta de muchas maneras. Hemos permitido que esa herramienta cambie nuestra experiencia de la realidad y no tiene que ser algo bueno o malo, es solo que no creo que hayamos respondido por completo y quería proponer hablar de eso”, explica Alam.

La historia se vuelve más insólita cuando el hombre que le rentó a la familia la casa donde se hospedan, George (Mahershala Ali), aparece en la puerta junto a su hija Ruth, que es interpretada por la actriz Myha’la Herrold; ambos buscan refugio ante un apagón, pero parece que saben algo más alarmante.

“En la historia original, Ruth es la esposa de George, pero para la película decidieron hacer el personaje de mi edad (27 años), y creo que fue una elección brillante y conmovedora porque, al ser de la misma generación, pude construirlo de manera que creo que si estuviera en esas circunstancias, actuaría y me sentiría bastante similar ante la situación”, señala Herrold.

La actriz estadounidense representa en esta adaptación a las nuevas generaciones que han generado dependencia a los aparatos electrónicos para sus actividades. “Siempre he sido consciente de que mi teléfono no es mi mejor amigo y que no debería ser mi compañero, por ejemplo, mientras estoy desplazándome o justo antes de irme a dormir, pero esta película, no solo a mí, sino a todos, nos da la oportunidad de ser conscientes de su potencial”, destaca Myha’la.

Con la productora del expresidente Barack Obama detrás de la cinta, que ya está disponible en Netflix, pinta un panorama en el que EU podría estar siendo atacado por una extraña fuerza, que puede provenir con las mismas posibilidades de una nación enemiga, que de una invasión alienígena.