Impiden ayudar a Tylor Chase

Luego de recibir atención médica y una evaluación psiquiátrica durante 72 horas, el exactor infantil de Nickelodeon Tylor Chase (36 años) volvió a deambular por las calles de Riverside, en el sur de California. Aunque desde hace varios meses se ha reportado que el actor vive en situación de calle, la policía no puede intervenir para ayudarlo debido a las limitaciones que imponen las leyes del estado.

El portavoz del Departamento de Policía de Riverside, Ryan Railsback, declaró a TMZ que el intérprete de El manual de supervivencia escolar de Ned necesita con urgencia atención a largo plazo. Sin embargo, explicó que las autoridades no pueden obligarlo a ingresar a un centro de salud mental o de rehabilitación por abuso de sustancias. "No podemos secuestrarlo", afirmó.

Railsback añadió que Tylor Chase no es considerado gravemente discapacitado ni un peligro para sí mismo o para otras personas, razón por la cual únicamente pudo ser retenido durante 72 horas hace unos días. Asimismo, señaló que el actor ha rechazado de manera educada cualquier intento de las autoridades por apoyarlo y trasladarlo a una institución.

Incluso si Chase fuera arrestado por posesión de narcóticos o parafernalia relacionada con drogas, los cargos serían menores y sería liberado poco después tras recibir una citación. De acuerdo con los reportes, el exactor enfrenta una presunta adicción a la metanfetamina.

Recibe el cariño de conocidos

Recientemente, su excompañero Daniel Curtis Lee, quien interpretó a Simon Nelson Cook en la serie, intentó ayudarlo durante las fechas navideñas. Lee hospedó a Taylor en un hotel, lo llevó a comer pizza y pasó tiempo con él. "Dado que es época de fiestas y está lloviendo, mi intención era que tuviera al menos comodidades básicas", relató.

Durante su estancia en el hotel, Curtis Lee también le comentó que regresaría para intentar ayudarlo a resolver su situación. Sin embargo, horas después de haberlo dejado en un motel de Los Ángeles, el actor informó que recibió una llamada en la que le notificaron que Chase había causado destrozos en el lugar y abandonado el establecimiento. "Me siento visiblemente afectado", dijo Curtis Lee el 25 de diciembre en un video posterior, en el que admitió que pensó que se había equivocado al creer que su excompañero actuaría de manera diferente.