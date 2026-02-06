Implante causó muerte de Julián

En medio de la guerra de declaraciones entre Imelda Garza y su exsuegra Maribel Guardia, se reveló que Julián Figueroa tenía un implante de naltrexona que al combinarse con sustancias tóxicas, fue mortal.

Imelda responsabilizó de lo sucedido a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, con quien ya no tiene relación familiar desde hace un año. Imelda contó detalles sobre los últimos meses de la vida de Julián, los cuales son completamente desconocidos.

A Imelda le parece muy injusto que en redes algunas personas la señalen como la responsable de la muerte de Julián o que sospechen que ella lo envenenó, por el contrario, aclaró que cuando llevaron a Julián a que le pusieran dicho implante, ella no estaba enterada.

¿En qué consiste el implante?

El implante de naltrexona es un pellet estéril insertado subcutáneamente mediante un procedimiento ambulatorio rápido para tratar la dependencia a opioides y alcohol.

Reveló que Marco llevó a Julián a que le pusieran el implante a Torreón por el mes de marzo de ese año, después de que Figueroa terminó de grabar una telenovela, y aunque las recomendaciones fueron que Julián debía quedarse en ese lugar, habría sido Marco Chacón quien no lo permitió. Julián, según las declaraciones de Imelda, seguía con el con sumo de sustancias, lo cual fue contraproducente, ya que le causó una parálisis parcial del cuerpo. “El doctor le advirtió que si le ponía ese implante de naltrexona tenía que quedarse ahí, y Marco no accedió a que se quedara. Julián no deja las adicciones, se empieza a convulsionar, pierde movilidad del lado izquierdo del cuerpo, perdió un poco de movilidad, sí, y su mamá por eso no lo quiso meter a rehabilitación”, compartió

Imelda, y lamentó que por un mal actuar de Chacón su hijo se haya quedado sin padre.