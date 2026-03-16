Implementan jornada para invidentes

El Museo Capilla Sansevero de Nápoles realizará el 17 de marzo una jornada especial donde personas con discapacidad visual podrán tocar esculturas de mármol icónicas, incluyendo el Cristo Velado.

La actividad, llamada “La meraviglia a portata di mano”, busca acercar el arte a quienes no pueden percibirlo visualmente, en colaboración con la Unión Italiana de Ciegos y Deficientes Visuales. Los visitantes serán guiados por personas con discapacidad visual para garantizar una experiencia accesible y significativa, según explicó el sitio oficial de la institución.

La iniciativa ofrecerá a unos 80 participantes la posibilidad de explorar las obras sin barreras, usando guantes de látex para proteger las esculturas y permitir un contacto directo con el mármol. De acuerdo con los organizadores, la experiencia incluirá relieves y detalles de piezas como La Pudicizia e Il Disinganno, ampliando la interacción con el patrimonio artístico del museo.

Además, según el periódico The Guardian, el programa forma parte de un proyecto más amplio para promover la inclusión cultural. La presidenta del Museo Capilla Sansevero, Maria Alessandra Masucci, resaltó que el objetivo es adaptar recorridos y herramientas a las necesidades de todos los visitantes, haciendo del disfrute del arte un derecho universal.

Accesibilidad

El evento destaca la importancia de eliminar barreras físicas y sensoriales en los espacios culturales. Chiara Locovardi, guía de la actividad, subrayó que el tacto permite descubrir detalles imposibles de captar solo con la vista, como la textura de las venas bajo el velo esculpido en el Cristo Velado. Así, la propuesta pone a la accesibilidad en el centro de la experiencia museística y permite que la belleza llegue a todos.

Durante la jornada, se retirará la barrera protectora que normalmente rodea esculturas como el Cristo Velado, permitiendo a los visitantes explorar con guantes de látex la intrincada superficie del mármol. Se incluirán los relieves a los pies de esculturas como La Pudicizia, lo que permitirá apreciar detalles únicos que suelen pasar desapercibidos en una observación visual tradicional.

Con este tipo de iniciativas, los museos refuerzan su compromiso con la inclusión y la diversidad. El recorrido táctil en la Capilla Sansevero transforma la visita en una experiencia educativa y emocional, donde el arte se percibe a través de las manos. Giuseppe Ambrosino, de la Unión Italiana de Ciegos y Deficientes Visuales, enfatizó que el arte no debe ser un privilegio exclusivo de la vista.