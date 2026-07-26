Impulsarán 15 proyectos culturales

La lista de proyectos seleccionados mediante la convocatoria Crear con Perspectiva de Género 2026 fue publicada en las diferentes plataformas de difusión del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.

De acuerdo con los resultados que dieron a conocer, este año serán apoyados 15 proyectos, que buscarán promover la inclusión de las mujeres, abrir espacios de reflexión sobre los feminismos y financiar iniciativas con impacto comunitario y social.

Seleccionadas

Las iniciativas abordan una amplia variedad de temáticas que incluyen proyectos como “Arte, memoria y territorio para el bien común”, de Angélica del Rocío López García; “El calendario después”, de Clara Isabel Flores Araujo; “Perspectiva de diversidad e inclusión ‘Dibujar para nombrar’”, de Briana de Paz Ramírez; “Herencias invisibles: archivos de mujeres, memoria y transformación”, de Camila Cancino Ichin, y “Voz en Vuelo: Laboratorio de Canción y Sonoridad”, de Cecilia Guadalupe Díaz Cancino.

La lista incluye: “Crear con perspectiva de género”, de Elvira Hernández Morales; “Virajes femeninos. La cianotipia como instalación en el espacio público”, de Erika Alejandra Castillo de la Torre; “Café a la Naranja Mujeres Escritoras”, de Georgina Erica Sánchez Camacho; “Radio Semillas: niñez narrando su territorio sonoro”, de Lorena Janeth Gómez Gómez, y “Entre hilos y sueños: experiencias de ser adolescente en Nueva Palestina”, de Maria Daniela Ambriz Delgadillo.

Las propuestas que complementan la lista son “Mujeres de leña. Elaboración de recetas artesanales de la cocina tradicional de los Altos de Chiapas”, de Maricela Díaz Entzin; “Pantallas en resistencia: cine y mujeres”, de Martha Lizeth Mendoza Ramírez; “Ecos del mar”: rescate histórico y memoria oral de las mujeres de la costa de Chiapas”, de Rafaela Soledad Cruz Aquino; “Obra de danza y escultura en vivo Tierra Tomada”, de Yulma Guadalupe Serrano Pozo, y “Mujeres en diálogo: prácticas de escritura y creación colectiva”, de Zyanya Citlally Gómez Velázquez.

Cabe resaltar que los proyectos se desarrollarán e implementarán en la segunda mitad del año, una vez concluido el proceso de selección, tras el cierre definitivo de postulaciones.