Impulsarán 15 proyectos culturales

Desde la Casa Chiapas, Angélica Altuzar Constantino, directora del Consejo Estatal pata las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, dio a conocer los detalles del XXIV Festival Internacional Cervantino Barroco y del XXVI Festival Internacional de Marimbistas, ambos celebrados en la entidad.

Al tomar la palabra sostuvo que el Cervantino Barroco con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas se llevará a cabo del del 8 al 11 de octubre, mientras que el Festival de Marimbistas se efectuará del 22 al 25 de octubre.

Acompañada de Gabriela Barrios, coordinadora de Enseñanza y Fomento Artístico, la servidora pública sostuvo que octubre se convierte en un mes clave para el arte en Chiapas, “ya que estos encuentros no solo reúnen talento local e internacional, sino que reafirman la fuerza de nuestras tradiciones y la vitalidad de la creación contemporánea”.

Angélica Altuzar puntualizó que estos festivales se realizan mediante el Gobierno del Estado, a través del Coneculta, los cuales ofrecen la posibilidad de conocer la diversidad artística del estado, con representación de las culturas vivas a través de exposiciones, iconografía textil, conciertos, arte plástico y visual.

Maderas que cantan

Durante este encuentro con medios de comunicación nacional, reiteró la invitación para disfrutar del 22 al 25 de octubre del XXVI Festival Internacional de Marimbistas, el cual tendrá como países invitados a Bélgica, Brasil, Colombia, Guatemala y Senegal, así como a marimbistas tradicionales de todo el estado.

De igual manera, anunció que el festival se replicará en sedes alternas como Cintalapa, Chiapa de Corzo, Tecpatán y Tuxtla Gutiérrez y contará con la participación de marimbistas tradicionales y contemporáneos.

En ese sentido detalló que el Cervantino reunirá a 150 artistas, mientras que el Festival de Marimbistas contará con 100 participantes.