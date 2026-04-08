IMSS y Cultura abren convocatoria

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), anunciaron la apertura de la convocatoria Escenarios IMSS-Cultura 2026-2027, una iniciativa que fortalece la circulación de proyectos de teatro y danza nacionales.

Por medio de un comunicado, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que Escenarios IMSS-Cultura se ha consolidado como una vía de colaboración institucional para ampliar la presencia del teatro y la danza en más regiones de la República. “Escenarios IMSS-Cultura sigue creciendo como una política de colaboración institucional. Esta nueva edición amplía su presencia territorial, fortalece la circulación de los proyectos escénicos y acerca programación cultural de calidad a más comunidades”, dijo.

De Icaza detalló que la convocatoria contempla la selección de hasta cien proyectos que se presentarán en la Red de Teatros del IMSS. Cada proyecto seleccionado recibirá un estímulo económico de 300 mil pesos para la realización de seis funciones dentro del circuito programado.

Regiones

La funcionaria también explicó que, para efectos de programación, el circuito se organiza en ocho regiones. Región 1: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Guerrero. Región 2: Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Región 3: Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. Región 4: Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima. Región 5: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Región 6: Baja California Sur, Sinaloa y Durango. Región 7: Baja California y Sonora. Región 8: Campeche, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.

Para esta nueva edición se integrarán siete espacios adicionales de la Red de Teatros del IMSS, ubicados en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, para alcanzar 21 estados en los que se desarrollarán funciones.

El registro permanecerá abierto a partir de la publicación de la convocatoria y hasta las 16:00 horas del 29 de mayo. Los proyectos seleccionados se darán a conocer en julio próximo a través de las páginas de las instituciones convocantes.

Para consultar las bases pueden ingresar en la página web de Escenarios IMSS-Cultura y el registro se hará a través de la plataforma digital habilitada en la misma.