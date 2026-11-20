La etapa latinoamericana de la gira To You de Hwang In Yeop llegó a México. El 16 de noviembre, el actor surcoreano tuvo una cita con sus fans en el auditorio BB de CDMX y, al día siguiente, en el escenario GNP de Monterrey.

La emoción de reencontrarse con el galán de los k-dramas, o de tenerlo cerca por primera vez, hizo que las Hiyily (su fandom) mexicanas lo dieran todo. Le cantaron “Cielito lindo”, le dijeron que ya es mexicano y le echaron porras en cada reto de baile que realizó, con temas como “Redred”, de Cortis; “My home”, de 2PM, y “Drip”, de Ateez.

Palomazo

Como muestra de agradecimiento, In Yeop cantó por primera vez en español. Interpretó “Si fueras mía”, canción del miniálbum con el que debutó como solista en 2021. También bromeó con que no haría su icónico baile de “Okey dokey” en México porque no traía la pista, a menos que el público la cantara. Y, por supuesto, las asistentes la corearon a todo pulmón.

El protagonista de Dream to you regaló, por segundo año consecutivo, emotividad, ternura, coqueteos y diversión en un par de noches que sus fans atesorarán. In Yeop disfruta tanto la vibra de nuestro país que en 2025 prometió volver y cumplió.

En aquella visita ya había confesado: “Me encanta México”. Pero ¡quiere más! Esta vez, en Monterrey, el actor expresó su deseo de trabajar en la televisión mexicana, ya sea en un programa o en telenovelas.

Dijo que le gustaría que su relación con México no se quedara en los fanmeetings y que haría lo posible por participar en alguna producción de televisión aquí.