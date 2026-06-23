INAH informa sobre evento de la FIFA

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó sobre el evento efectuado el pasado 10 de junio de 2026 en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en el que participó la FIFA como parte de las actividades alusiva al mundial 2026.

A través de una tarjeta informativa publicada este sábado 20 de junio se detalló que la actividad tuvo como objetivo promover el patrimonio cultural de México ante más de 200 representantes internacionales.

La dependencia añadió que el evento implicó costos de organización y pago de derechos por parte de la federación, superiores a un millón de pesos, además de precisar que se cumplió con la normatividad vigente para el uso del recinto y con las medidas necesarias para garantizar la preservación del inmueble patrimonial.

El INAH reiteró que la actividad que tuvo lugar en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, se llevó a cabo con apego a la normativa vigente y bajo las medidas necesarias para la protección del patrimonio cultural.