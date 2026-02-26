Iñaki Godoy aprende a luchar

Iñaki Godoy aprendió lucha libre en su reciente visita a la Ciudad de México sobre el mítico ring de la Arena de México, donde presentó la segunda temporada de One Piece, en la que interpreta al pirata Monkey D. Luffy, uno de los personajes más queridos del mundo del manga y el ánime.

Entre personas con disfraces y banderas de los piratas famosos de la serie, el actor salió al ring con personajes de la lucha mexicana como Esfinge, Guerrero Maya Jr. o Kemalito, toda una alineación para enseñar al joven de 22 años técnicas como “el doble Nelson y la ‘hurracarrana’”. “‘One Piece’ también me ha cambiado la vida. Siempre tuve el sueño, desde los cuatro años, de ser actor e interpretar un personaje que significara tanto para la gente como Luffy”, expresó el intérprete mexicano.

Además de ver a su ídolo siendo vapuleado por los luchadores mexicanos, los 200 aficionados asistentes al evento pudieron ver un adelanto de la segunda temporada que se estrena el próximo 10 de marzo en Netflix, y en la que la banda de “los sombreros de paja” intentará llegar al Grand Line, el mar más peligroso del universo One Piece, para seguir en la búsqueda del tesoro más enigmático del mundo animado.

Recuerdo

Al final, tras varios golpes fallidos, Godoy logró hacer la cuenta a uno de sus contrincantes, y en vez de alzarse con un cinturón de ganador, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) le entregó la característica máscara de lucha mexicana, aunque esta vez personalizada del manga creado por el japonés Eiichiro Oda.