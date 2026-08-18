Iñaki Manero rescata el misterio

Imaginen que están en 1996: todavía no existían las redes sociales ni Youtube y el internet apenas comenzaba a abrirse paso. Para acompañar las madrugadas de insomnio había que encender la radio y encontrarse con un hombre de voz profunda y amplio conocimiento que, a través de sus relatos, llevaba a los escuchas del misterio a la curiosidad y el miedo.

Esa era la esencia de En los cuernos de la luna, programa que Iñaki Manero convirtió en un espacio de culto para la llamada generación X y que se transmitió de 1992 a 1996 por la legendaria estación Rock 101. Ahora, el proyecto vuelve a la vida, pero en un nuevo formato para televisión. “Quiero que la gente se complique un poco la existencia, porque a veces vivimos los días de manera tan lineal, que nos hace falta algo que alguien nos seduzca, que nos rete a la imaginación y nos haga vibrar, que se hagan la pregunta ‘¿será cierto?’ y tomen la decisión”, señala. “Actualmente las nuevas tecnologías nos dan todo ya muy digerido; faltan ideas que nos hagan pensar más”, cuenta Iñaki sobre esta emisión, que se estrenó en Maussan Televisión.

Un nuevo comienzo

Iñaki explica que todo comenzó con una invitación al programa Mi entrevista paranormal. Después de grabarlo fue el propio Jaime Maussan quien le propuso colaborar con el canal y se le ocurrió hablarle de En los cuernos de la Luna. “Se está trabajando la IA para enriquecerlo, pero se busca fomentar esa imaginación, esa frescura de los 90 pero en TV”, afirma.

Iñaki es consciente de que en la actualidad va a competir con un sinnúmero de generadores de contenido, que producen videos o podcast de los temas que él abordaba en el programa, pero considera que su trabajo tiene un plus. “Seriedad, respeto y equilibrio. Más que un programa donde se cuenten anécdotas y experiencias, en los cuernos de la luna mostraremos la parte escéptica y la que cree a pie juntillas en el fenómeno”, dijo.