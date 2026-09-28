Iñárritu elogia a Tom Cruise

Dirigir a Tom Cruise fue un sueño para Alejandro González Iñárritu. Así lo reconoció el cineasta mexicano durante la presentación de Digger en México, donde habló de la experiencia de trabajar con el protagonista de Mission: Impossible y adelantó que la película permitirá al público conocer una faceta diferente del actor. “Es una película profunda, es muy absurda, es muy simpática, es muy urgente, es muy humana”, explicó el director. “Van a ver cómo él, jugando más de un papel, nos va a hacer reír, nos va a conmover, nos va a hacer pensar y solamente alguien como Tom Cruise pudo haber hecho este papel”, añadió.

El encuentro comenzó varias horas antes en Parque Toreo, donde Cruise e Iñárritu se reunieron con cientos de seguidores para presentar la película que hicieron juntos y que llegará a las salas mexicanas el próximo 1 de octubre.

Pasarela

El actor de Jerry Maguire fue el primero en aparecer sobre la alfombra naranja, alrededor de las 16:30 horas, y permaneció cerca de dos horas atendiendo a los seguidores. Firmó pósters de Digger, pero también objetos e imágenes de películas que han marcado sus más de cuatro décadas de carrera.

En Digger, Tom Cruise interpreta a un poderoso magnate cuya actividad empresarial desencadena una catástrofe ambiental. El actor de Mission: Impossible destacó además el nivel de exigencia que encontró trabajando con Iñárritu y recordó particularmente una secuencia construida alrededor de un monólogo de aproximadamente 10 minutos. “Todos los días encontraba una cosa detrás de otra y simplemente me detenía, lo miraba y pensaba: ‘¿De dónde viene esto?’”, contó sobre el proceso creativo del mexicano. “Sueña en grande y tiene un sentido del humor perverso. Los dos somos muy intensos, pero nos gusta reírnos y reírnos de nosotros mismos”.

La tarde terminó con una sorpresa para Cruise. El actor necesitó apenas escuchar al mariachi unos segundos para intentar seguir los pasos de “El son de la negra”.

El público mexicano podrá ver el resultado de esa colaboración a partir del próximo 1 de octubre, cuando Digger llegue a los cines del país. “Hoy ya no es Tom Cruise, es Tomás Cruz”, bromeó Alejandro antes de dirigirse a la sala para la premier de la película.