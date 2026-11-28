Con el propósito de preservar el patrimonio cultural y artístico de México, se inauguró la Bodega Nacional de Arte, en la Cuarta Sección de Chapultepec, con lo cual se integrará al proyecto Chapultepec, Arte y Cultura, anunció la secretaria de Cultura, Claudia Curiel.

Destacó que en ese sitio se concentrarán 69 mil 500 obras que están bajo resguardo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que en consonancia con la conformación la cuarta sección de Chapultepec, este espacio se transformó de una instalación militar a un centro cultural y de preservación de la naturaleza importante que ahora albergará también esta Bodega Nacional de Arte. Recordó que, en su momento, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendía vender este predio que era propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional para destinarlo a un desarrollo inmobiliario vinculado a Santa Fe.

Sheinbaum aseveró que como parte del proyecto de Chapultepec se quedó pendiente esta Bodega Nacional, que ahora permitirá preservar el patrimonio artístico que resguarda Inbal en las mejores condiciones porque además de contar con la infraestructura, habrá talleres de restauración de este patrimonio.

Muestra

Curiel informó que la bodega estará abierta parcialmente al público. Se trata de un espacio de 45 mil metros cuadrados, con 26 mil metros cuadrados de construcción que corrió a cargo del arquitecto Mauricio Rocha.

Señaló que se busca darle una vocación pública para mostrar parte del patrimonio que resguarda el Inbal y concentrará obras de diversos museos del país. Con esto mejoran las condiciones de restauración y preservación, pues habrá 11 bóvedas especializadas en pintura, escultura, textiles, donde operarán especialistas del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (que cumple 60 años de operación).

Por su parte, la directora del Inbal, Alejandra de la Paz Nájera, destacó que en la Bodega Nacional de Arte habrá un espacio visitable donde habrá una exposición de 334 obras que conforman parte del acervo del instituto, entre estos la colección de arte popular que reunió Roberto Montenegro, una colección de marionetas, así como obras de David Alfaro Siqueiros, Doctor Atl, Frida Kahlo y Leonora Carrington, entre otros.