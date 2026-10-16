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Inauguran espacio de arte contemporáneo

Octubre 16 del 2026
La galería se encuentra en una zona privada, dentro del aeropuerto. Cortesía
La galería se encuentra en una zona privada, dentro del aeropuerto. Cortesía

Recientemente abrió sus puertas la Galería Destello, un espacio permanente de arte contemporáneo mexicano dentro del FBO, terminal de aviación privada o ejecutiva del AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles).

La galería arrancó en el marco del Mundial de Futbol pasado (en esa terminal llegaron todas las selecciones), y su intención es ser un punto de encuentro entre el arte emergente de primer nivel y los grandes personajes de la vida política, deportiva y artística.

Viviana Adame, fundadora y directora de Galería Destello, explica: “Estamos en la zona privada FBO del Aeropuerto Internacional. Nuestra primera intención es generar curiosidad y ofrecer una primera carta de presentación de México ante figuras internacionales. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de una propuesta actual, con artistas vivos que están creando y proponiendo nuevas ideas?”.

Entre grandes estrellas

Por aquí han pasado figuras como U2, Salma Hayek, Shakira, Tyler, The Creator, Ronaldo Nazário, entre otras: “Siempre es una sorpresa ver que nuestro proyecto convive con personalidades de ese nivel”. En la galería hay trabajos de Chavis Mármol, César Ruiz Canseco o Carlos Hurtado, con algunos de sus cuadros sobre la lucha libre mexicana.

“La propuesta de Carlos está muy alineada con Destello, porque muestra un México que no se reduce a la imagen que se tiene desde el extranjero. Nos interesa presentar a México a través de sus personas, sus historias y sus expresiones culturales”, dijo.

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