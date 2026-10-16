Inauguran espacio de arte contemporáneo

Recientemente abrió sus puertas la Galería Destello, un espacio permanente de arte contemporáneo mexicano dentro del FBO, terminal de aviación privada o ejecutiva del AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles).

La galería arrancó en el marco del Mundial de Futbol pasado (en esa terminal llegaron todas las selecciones), y su intención es ser un punto de encuentro entre el arte emergente de primer nivel y los grandes personajes de la vida política, deportiva y artística.

Viviana Adame, fundadora y directora de Galería Destello, explica: “Estamos en la zona privada FBO del Aeropuerto Internacional. Nuestra primera intención es generar curiosidad y ofrecer una primera carta de presentación de México ante figuras internacionales. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de una propuesta actual, con artistas vivos que están creando y proponiendo nuevas ideas?”.

Entre grandes estrellas

Por aquí han pasado figuras como U2, Salma Hayek, Shakira, Tyler, The Creator, Ronaldo Nazário, entre otras: “Siempre es una sorpresa ver que nuestro proyecto convive con personalidades de ese nivel”. En la galería hay trabajos de Chavis Mármol, César Ruiz Canseco o Carlos Hurtado, con algunos de sus cuadros sobre la lucha libre mexicana.

“La propuesta de Carlos está muy alineada con Destello, porque muestra un México que no se reduce a la imagen que se tiene desde el extranjero. Nos interesa presentar a México a través de sus personas, sus historias y sus expresiones culturales”, dijo.