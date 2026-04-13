Inauguran Festival de Letras GAM

La alcaldía Gustavo A. Madero inauguró el primer Festival Internacional de Letras Gustavo A. Madero (Filgam), un evento que se desarrollará en la explanada de la alcaldía ubicada al norte de la CDMX, y que contará con la participación de personalidades como Rigoberta Menchú, Eduardo Matos Moctezuma y Joselo Rangel.

El encuentro librero que se desarrolla del 10 al 19 de abril estará marcado por ser el primero en esta alcaldía, reconocida por albergar uno de los recintos religiosos y culturales más importantes del país, la Basílica de Guadalupe.

Invitados especiales

En la inauguración estuvo presente la escritora Elena Poniatowska, quien agradeció al público por su interés en la escritura. “Ustedes son los bonitos por venir aquí, ustedes se ven como si acabaran de hacer su primera comunión, yo me felicitó por estar aquí con ustedes, y por iniciar un nuevo momento de mi vida, porque yo voy a cumplir 94 años, así que es bonito felicitarlo, y quiero decirles que son unos chingones”, refirió la autora de La noche de Tlatelolco.

Participó también el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, quien señaló que la pluma de Elena Poniatowska fue reconocida apenas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Lozano Reynoso reflexionó sobre “la negación de a la cultura” en la demarcación GAM, y dijo que antes, el derecho a imaginar estuvo reservado a otras latitudes y “códigos postales”.

“Pero eso hoy se terminó, hoy la cultura es parte fundamental de nuestra esencia, y es parte fundamental de la transformación que llegó para quedarse, por la alcaldía será epicentro de la cultura”, refirió el funcionario.