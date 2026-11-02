Inauguran Festival de Vida y Muerte

Con representantes de Guanajuato, Playa del Carmen y Grupo Xcaret, entre otros, este 30 de octubre se inauguró el Festival de Vida y Muerte en el parque Xcaret, un evento que busca celebrar la tradición del Día de Muertos y acercarla a más personas.

Hace 20 años nació en Xcaret esta festividad, con el objetivo de preservar, difundir y celebrar el Día de Muertos, dos décadas después se ha consolidado como un punto de encuentro cultural en la Riviera Maya.

A lo largo de este tiempo el parque ha recibido a más de 700 comunidades de todo el país, explicó Elizabeth Lugo, directora ejecutiva de parques, tours y naviera del Grupo Xcaret. Apuntó que, en total, ha llegado casi un millón de visitantes solamente durante las fechas que dura el festival, un logro que los llena de orgullo porque “han venido a vestir a nuestro parque con esta celebración”.

El Festival de Vida y Muerte no solo se basa en decoraciones a lo largo del parque, se trata de una experiencia cultural que combina tanto elementos icónicos de la temporada, como los altares, con gastronomía típica y una amplia variedad de eventos y talleres.

Sin embargo, uno de los elementos que lo han identificado es la inclusión de estados invitados, quienes comparten con los asistentes sus tradiciones locales de Día de Muertos. Este año el invitado de honor es Guanajuato.

Guanajuato está presente

Este año el Festival de Vida y Muerte de Xcaret rinde un homenaje a Guanajuato. Para Leticia Aguerrebere Salido, directora de este evento, se trata de “un diálogo entre dos cosmovisiones que se unen en un abrazo fraternal para honrar la memoria a través del arte y la cultura”.

A través de espectáculos culturales, muestras gastronómicas, altares monumentales y espacios dedicados a la venta de productos artesanales y agroindustriales, los asistentes podrán vivir e intercambiar las costumbres y tradiciones relacionadas con el Día de Muertos de Guanajuato y la zona maya de Quintana Roo.

Para la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise Muñoz Ledo, ser estado invitado en el marco del vigésimo aniversario de este festival es un orgullo para el estado. Gracias a esta oportunidad los visitantes podrán conocer las tradiciones, gastronomía y acercarse a la cultura de Guanajuato.

De acuerdo con la gobernadora, la delegación encargada de representarlos está compuesta por 127 artistas que ofrecerán 78 funciones, además de talleres, altares e instalaciones durante estos días de celebración.

A nivel folclor, estará presente la danza del torito, uno de los entrañables entremeses cervantinos, el huapango arribeño de la Sierra Gorda, la magia de la estudiantina, la fuerza escénica del Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato, por mencionar algunos, explicó la mandataria.