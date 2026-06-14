Inauguran la Galería Disner

En sus 50 años, Cuarto Poder ha estado presente en la apertura de diversos espacios culturales, algunos de los cuales siguen vigentes, mientras que otros quedaron en el recuerdo y en la historia del estado de Chiapas.

Aunque generalmente en Chiapas los eventos culturales son apoyados desde el gobierno, un 30 por ciento de estos es impulsado por colectivos independientes. En estas páginas se ha documentado el surgimiento de lugares como la Galería Disner, Telar Teatro, Foro La Nube Roja, Casa Museo, entre muchos otros.

Alquimista del fuego

En lo que respecta a la Galería Disner (en su primera dirección), el periodista cultural Fabián Rivera dio la primicia de la apertura del espacio dedicado a difundir y promocionar la obra y la trayectoria de Rodolfo Disner.

En las primeras líneas de la nota se informa que “el artista plástico chiapaneco Rodolfo Disner tendrá una galería propia en el centro de Tuxtla Gutiérrez, que sería inaugurada el sábado 2 de marzo, en la 4ª Norte Poniente número 342, a las 7 de la noche”.

Añade que “el ‘Alquimista del Fuego’ cortará el listón inaugural del recinto que llevará su nombre, el cual funcionará con recursos propios, de manera independiente y sin apoyo institucional”.

Además, en la parte musical, el evento contaría con la presencia del virtuoso guitarrista Abraham Coutiño, así como del ensamble de cuerdas Trituna, dirigido por Vicente Cruz.

Damaris Disner Lara, hija del artista y coordinadora de la galería, contó que el sitio fue creado pensando en el interés manifestado por personas que constantemente pedían información acerca de la obra de su padre y de dónde poder adquirirla.

Centro cultural

En el mismo texto se precisa que la intención del lugar es ser un punto de referencia en la ciudad, en el cual las creaciones del artista puedan ser adquiridas por coleccionistas y admiradas por el público en general.

Se añade que la galería fue proyectada como un centro cultural y de desarrollo artístico. “El espacio servirá como foro para presentaciones de libros, conferencias magistrales y talleres. Damaris adelantó que ya tienen programadas las primeras actividades de la galería”, refiere el autor de la nota.

Actualidad

La Galería Disner fue trasladada a otro punto de la ciudad, en la colonia La Salle. Desde ese lugar continúa impulsándose la obra del artista chiapaneco y también se siguen llevando a cabo actividades culturales como talleres y presentaciones de libros.