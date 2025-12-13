Inauguran muestra “Latas de Palestina”

La Casa de la Primera Imprenta de América, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), será sede de la exposición “Latas de Palestina”, del artista Rodrigo Ímaz, a partir del sábado, con entrada libre.

Esta muestra, de acuerdo con el boletín, coloca en primer plano objetos cotidianos para narrar las tensiones del territorio palestino y las huellas del poder en la vida diaria. La actividad es organizada por la Coordinación General de Difusión de la UAM, y tendrá inicio a las 13:00 horas. Forma parte del programa cultural permanente de la universidad, y se inserta en los 20 años de trayectoria de Ímaz, hijo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la inauguración se presentará el catálogo de la muestra y habrá una visita guiada en la que el propio autor explicará el proceso de investigación que sostiene que sostiene su obra, tras su estancia en Jerusalén en el año 2017.

Residuos

“El artista centró su atención en lo que suele ser invisible: la basura que se acumula en la frontera entre Palestina e Israel. Latas, envases y desechos recogidos, se convierten en un registro visual intervenido, una forma de arqueología contemporánea”, se señala en el comunicado.

Asimismo, en el catálogo de la obra se explica que incluso los residuos recibían un trato diferenciado según el territorio y origen del que provenían. La propuesta artística de Rodrigo Ímaz va por revelar cómo la precariedad y el conflicto se manifiestan en los objetos más simples cuando estos son despojados de su función original.

Objetivos

Por ende, la obra pretende exponer vestigios de vidas en tensión permanente y huellas de una memoria que “busca perdurar pese a las condiciones adversas”. El boletín subraya que más que un registro documental, “Latas de Palestina” funciona como un cuestionamiento sobre las marcas materiales y simbólicas del poder, y sobre las formas que emergen o resisten en medio de esas dinámicas.

“La UAM destaca que la exposición invita a repensar lo cotidiano desde nuevas coordenadas y a reconocer la fuerza expresiva de aquello que suele permanecer en los márgenes”, agrega.