Inauguran reunión anual de cultura

La secretaria de Cultura del gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezaron la inauguración de la Reunión Nacional de Cultura (RNC) 2025, efectuada en el Centro de Convenciones de Quintana Roo, donde se dan cita representantes de las instituciones culturales de las 32 entidades del país.

La secretaria Curiel afirmó que la Reunión Nacional de Cultura es “uno de los espacios sin duda más importantes del país, porque aquí encontramos visiones diversas, realidades distintas, experiencias territoriales que enriquecen la política cultural nacional”.

También subrayó que cada titular de Cultura presenta en la RNC “experiencias que hablan de la diversidad, no solo del país, sino del hacer política cultural determinada en el territorio. A todos nos convoca la convicción de que, a partir de las diferencias, somos capaces de construir acuerdos, y en este espacio vamos a trabajar juntas y juntos”.

Visión

Durante la ceremonia de apertura, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, aseguró que en este gobierno de la Cuarta Transformación visibiliza a las comunidades indígenas y afromexicanas, las reconoce como sujetas de derechos y como protagonistas de este nuevo tiempo. “Por primera vez en la historia estas comunidades han sido visibilizadas, escuchadas y apoyadas con políticas que respetan su autonomía, sus territorios y su forma de entender el mundo” explicó.

Recordó que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, coloca a la cultura en el centro del proyecto de la transformación del país, visión que en Quintana Roo se refleja en cada decisión. Asimismo, se firmó un convenio marco de colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el estado de Quintana Roo.

La RNC 2025 tiene como propósito fortalecer los mecanismos de coordinación entre estados y federación, evaluar los avances del sector y trazar rutas comunes para garantizar el acceso pleno a los derechos culturales en todo México.

Tras la inauguración, inició la sesión plenaria con titulares de cultura, un espacio de diálogo en el que representantes de las 32 entidades compartieron avances, necesidades, propuestas y perspectivas para el desarrollo cultural en los estados.