Inaugurarán Festival Mundial de Poesía

La Universidad Intercultural de Chiapas está lista para recibir algunas de las actividades que formarán parte del XI Festival Mundial de Poesía Contemporánea de San Cristóbal de Las Casas que se realiza del 24 al 27 de septiembre.

De acuerdo al cartel, este jueves, a las 17:00 horas, en el Auditorio Natalio Hernández se tienen contempladas dos mesas de lectura que contarán con la participación de los siguientes poetas: Manuel Bolom, Brenda Marqués, Alejandro Aldana y Jaime Ignacio Magnan. En la segunda mesa participarán Edgar Gerardo Torre Blanca, Alejandro Solorzano y Angela Pineda Silva. Los citados poetas vienen de distintas partes como Colombia, Chile, Brasil, Guatemala y Costarrica.

En ese sentido, los organizadores del Festival agradecieron el espacio brindado por parte de la citada instancia educativa.

Actividades

Antes de llegar a la UNICH, por la mañana de este jueves, en el Corredor al Interior del Musac se tendrá la inauguración del encuentro a las 9:00 horas. Después, por la tarde iniciarán las mesas de lectura con la participación de los poetas invitados, asimismo se llevará a cabo una conferencia magistral bajo el título “La ciudad de México para Efraín Huerta, Rubén Bonifaz Nuño y Jaime Sabines” impartida por el maestro Marco Antonio Campos.

Las acciones se extenderán al Centro Cultural Carlos Jurado donde habrán conferencias y mesas de lecturas de entrada libre.

Otros lugares donde también se realizarán mesas de lectura es el ICATECH de San Cristóbal, ubicado en la colonia Lagos de María Eugenia así como en la librería La Cosecha que se encuentra en el barrio de El Cerrillo. Finalizando las actividades en el Café Cultubar “La Catrina”

Mientras, el día viernes, las acciones se trasladarán a la Universidad Tecnológica de la Selva. Se espera que los poetas acudan a todas las actividades programadas para este segundo día.

Como parte de las actividades más sobresalientes resalta la entrega de la medalla Óscar Oliva por lo que los interesados pueden consultar la página de Facebook Festival Mundial de Poesía C. San Cristóbal para conocer a detalle todo el programa de este encuentro.