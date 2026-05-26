Inbal digitaliza y reduce trámites

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) simplificará procedimientos vinculados con monumentos artísticos, permisos de exportación temporal de obras y registros del patrimonio cultural, según las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Las nuevas medidas entrarán en vigor en 15 días hábiles.

El documento, firmado por la directora del instituto, Alejandra de la Paz Nájera, elimina requisitos considerados burocráticos, fusiona trámites y reduce tiempos de respuesta en distintos servicios administrativos del organismo.

Cambios

Entre las principales modificaciones se encuentra la eliminación de copias simples, escritos libres y algunos documentos impresos que anteriormente eran solicitados para gestionar permisos vinculados con inmuebles y bienes artísticos protegidos.

Asimismo, cuatro trámites sobre intervenciones en monumentos artísticos e inmuebles con valor artístico fueron integrados en una sola solicitud denominada “Solicitud para efectuar intervenciones en Monumentos Artísticos e inmuebles con valor artístico y/o colindantes”. El nuevo esquema establece plazos máximos de respuesta de 30 días hábiles para intervenciones mayores y de 20 días hábiles para menores.

Estas medidas también fusionan los permisos de exportación temporal de obra plástica declarada monumento artístico o histórico, tanto para personas físicas como morales. El trámite podrá realizarse mediante formularios en línea y tendrá un tiempo máximo de respuesta de 30 días hábiles. Asimismo, los permisos para reproducción de monumentos artísticos o históricos quedaron unificados en un solo esquema digital, para el que se requerirá presentar un formulario, una secuencia visual del proyecto y el comprobante de pago correspondiente.

El acuerdo también elimina dos procedimientos: la autorización para asociaciones civiles vinculadas con preservación patrimonial y el aviso de importación y exportación de obra artística de los siglos XX y XXI.

Además, el Inbal señaló que ya no podrá solicitar documentación emitida por la propia institución ni requisitos adicionales a los establecidos en las nuevas disposiciones, que contemplan la creación y actualización de formatos digitales para facilitar la realización de gestiones.