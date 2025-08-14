Inbal lanza programa de actualización

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA), pondrá en marcha el programa de Actualización para la innovación pedagógica en la enseñanza y el aprendizaje, con integración y uso de herramientas digitales en el aula. Esta iniciativa busca fortalecer las competencias digitales y en inteligencia artificial de docentes y personal de apoyo académico de todas sus escuelas y centros de investigación.

El plan forma parte del Programa de Formación, Actualización y Nivelación Académica 2025 y contempla 25 webinars en línea impartidos por especialistas de Activa (Google), todos los lunes y miércoles de agosto a noviembre.

Entre los recursos que recibirán los participantes destacan el acceso institucional a Gmail, Drive, Classroom, Canva para la Educación, videoconferencias Meet para hasta 500 personas, creación de sitios web y calendarios compartidos, así como el Curso de Fundamentos de la Inteligencia Artificial de Google, certificado por Coursera.

Los contenidos incluirán organización y colaboración en la nube, diseño de materiales interactivos, ética y responsabilidad en el uso de IA, aplicaciones de Gemini y Canva en el aula, experimentos con Google Labs y gestión integral del aula virtual.

Con esta iniciativa, el Inbal apuesta por una educación artística de vanguardia, inclusiva y tecnológicamente actualizada, reforzando su compromiso con la innovación pedagógica y la equidad digital.