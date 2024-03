Incluyen relato zoque en antología internacional

Con el fin de crear un libro que recogiera la resignificación de leyendas e historias tradicionales de gran parte de Iberoamérica, Paola Tena lanzó la convocatoria “Historias tradicionales”.

Ante dicha invitación, Édgar Nuñez Jiménez, originario del estado de Chiapas, envió dos textos. Recientemente el escritor dio a conocer que uno de estos, bajo el título de “La mujer del volcán”, fue incluido en la antología Raíces. Ficciones de la memoria, publicada por Ediciones Idea.

En exclusiva para Cuarto Poder, Núñez dio detalles de esta noticia.

¿Cuéntanos cómo te sientes de ser uno de los antologados en el libro Raíces. Ficciones de la memoria?

Estoy contento porque aparte de que es una edición que se realiza en España, comparto espacio en la antología con escritores y escritoras ya consolidados que pertenecen a México y otras partes de Iberoamérica. Por otro lado, es un logro personal; el cuento que fue seleccionado, al menos para mí, es un homenaje a mi infancia y a mis antepasados zoques, a su cultura y su imaginería mítica, su riqueza en contar y transformar las historias.

¿Cómo desarrollaste la historia?

Bueno, la historia es una interpretación o reelaboración libre de Piowachuwe (“la vieja que arde”), un ser mítico que pertenece al imaginario de los zoques. De niño crecí escuchando las historias orales sobre la explosión del volcán Chichonal y me maravillaba oír esa épica que fue el éxodo de los zoques que vivían próximos a este territorio.

Por otro lado, me impresionaba mucho la presencia de este ser femenino, Piowachuwe, que renacía todos los días y envejecía con el paso de las horas. De allí partí para hacer la reinterpretación de este cuento que aparece en Raíces. Ficciones de la memoria.

¿Qué representa para ti ser antologado en este tipo de publicaciones?

Es un espacio que da mucha visibilidad al trabajo creativo. Al ser un trabajo en conjunto que convocó la escritora Paola Tena, radicada en Tenerife, España, el nivel exponencial es de grandes alcances. La antología se distribuirá, principalmente, allí en Tenerife; pero, sin duda, los escritores de otros países también van compartiendo estos logros dentro de sus círculos culturales. De esta manera la antología llega a Chile, a Buenos Aires, a Bolivia, etcétera.

¿Es la primera vez que eres parte de una antología?

No es la primera vez. Me han incluido en algunas antologías nacionales como Minificciones del encierro, editado por la Universidad de Guadalajara, o en el libro de cuentos Los excéntricos, publicado por Lapicero Rojo Editorial.

Algunos textos míos también han aparecido en antologías impresas en otros países, en Perros y Gatos II, editados por Ediciones Sherezade, en Chile; o en Minificciones esotéricas, publicado en Colombia por Editorial Avatares.

¿Hay algún otro escritor del estado de Chiapas que también sea parte de este libro?

Sí. Karla Barajas sale publicada en Raíces. Ficciones de la memoria. Es curioso porque casi siempre, y en la medida de lo que cabe, estamos compartiendo estos espacios.

¿Cómo llegó a ti la minificción?

Empecé a leer minificción desde muy joven, pero nunca creí llegar a escribir este género. Leí muchos libros clásicos de minificción, los escritos por Arreola, Cortázar, Borges, etcétera. Sin embargo, nunca escribí nada al respecto. No sé por qué, pero siempre traté de huir de ese género en donde las fronteras de la poesía, el cuento, la invención desmedida y los aforismos se desdibujan. Hasta que ya no pude más y, a petición e invitación de Karla Barajas, empecé a mandar textos breves a concursos nacionales e internacionales y, para mi sorpresa, los editores empezaron a recibir con buenos ojos mis trabajos.

¿Qué satisfacciones te ha dado este tipo de narraciones?

He de confesar que mi deseo desde hace años fue escribir cuentos, ser un narrador de historias; sin embargo, tenía miedo de hacerlo o no sabía cómo encontrar la voz, el tono del narrador. La minificción fue para mí una especie de laboratorio y un espacio en donde podía realizar un entrenamiento rudo para saber qué contar y cómo contar. La minificción me ayudó, en parte, a encontrar el oficio del narrador.

¿Dónde podemos adquirir este libro?

Paola Tena, quien es la persona que antologa, nos ha informado que la presentación del libro se llevará a cabo en abril, en la isla de Tenerife, y posteriormente se agendará una presentación virtual. Raíces. Ficciones de la memoria se podrá adquirir allí en la isla, ya que allí es donde tiene sede la editorial que publica. Sin embargo, creo que podrían adquirirlo por pedidos especiales a la página oficial de la editorial Ediciones Idea (https://www.facebook.com/EdicionesIdeaOficial).