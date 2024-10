En el historial del director colombiano Daniel Posada se encuentran éxitos como Cásese quien pueda (2014), El Chapo (2020) o La muchacha que limpia (2021), pero para el también escritor nada le ha llenado tanto como llevar a la pantalla Del otro lado del jardín.

“Fue un proceso que me hace sentirme pleno, yo he hecho bastantes series basadas en hechos reales y siempre son historias llenas de oscuridad y tragedia, porque en gran parte es lo que vivimos en Latinoamérica, pero la relación madre e hijo es algo que no había tenido oportunidad de explorar en cine, y hacerlo fue una gran experiencia”, señaló.

Esta película, que se estrena por la plataforma digital Max, se basa en la historia real del escritor, también colombiano Carlos Framb, quien fuera acusado de causar la muerte de Luzmila, su madre, de 82 años.

El plan era irse con ella, sin embargo, despierta esposado a una camilla de hospital. Él dice haberla ayudado a morir en un acto de amor. “Muchos no tuvimos un amor así, por eso encontrar un personaje ateo, que no cree que haya algo más después de la muerte, y que quiere morir porque lo único que le queda es cuidar a su mamá, porque es el cariño más profundo que tiene, me pareció una historia interesante”, explicó Posada.

Realización

Para este filme, Daniel convocó a reconocidos actores colombianos, comenzando por Julián Román, quien protagonizó series como Hasta que te conocí (2016) y De brutas nada (2020). El histrión explicó que se sintió muy halagado de que Daniel, quien también hizo la adaptación del texto, haya pensado en él desde el principio para darle vida al escritor Carlos Framb. “Cuando tuve el guión en mis manos no puede estar más feliz, por tener la oportunidad de realizar una historia tan interesante, que tiene los personajes que a mí me gustan”, señala.

Porque, añade Román, “me conflictúan todo el tiempo, me incomodan, hacen que pase noches enteras pensando cómo lo voy a abordar, y este guión genera todo eso en mí, por eso no podría estar más agradecido”.

Para el actor la decisión que tomó Carlos Posada, de asistir a su madre en su muerte, hace que esta historia tenga varias aristas, morales y sociales, y eso genera además una trama más compleja, concluyó Julián Román.