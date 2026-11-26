Tras el estreno de la película Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha el pasado 20 de noviembre de 2026, miles de seguidores de la obra literaria de Suzanne Collins manifiestan su inconformidad por la omisión de diversos pasajes del libro en el corte final de dos horas y media.

A pesar de que la cinta alcanza un 95 por ciento de aprobación por parte del público, los lectores impulsan una campaña en la página Change.org titulada “Release the 4-hour cut of The Hunger Games: Sunrise on the reaping!” para exigir el lanzamiento de una edición extendida en formato físico o plataformas digitales.

Aprueban la iniciativa

La petición ya acumula más de 100 mil firmas, cerca de 131 mil compartidos y alrededor de cuatro mil comentarios de usuarios que solicitan conocer la historia completa del Segundo Vasallaje de los Veinticinco. De acuerdo con declaraciones del director Francis Lawrence, uno de los primeros montajes de la producción cuenta con una duración de cuatro horas y 12 minutos, aunque el cineasta aclara que se trata de una versión preliminar de edición y no de un producto terminado.

Tanto el realizador como la productora Nina Jacobson confirman en entrevistas para el portal especializado Bustle que diversas secuencias del libro original fueron grabadas, pero posteriormente retiradas para agilizar el ritmo narrativo de la cinta.

Entre el material suprimido destaca el enfrentamiento violento de Haymitch Abernathy (interpretado por Joseph Zada) y Maysilee Donner (interpretada por Mckenna Grace) contra tres trabajadores del Capitolio que ingresan a la arena para reparar un tanque de agua dañado.

Asimismo, el equipo creativo decide eliminar una secuencia de entre cinco y diez minutos en la que aparece un mutante similar a un puercoespín gigante, capaz de lanzar púas metálicas venenosas contra los tributos.