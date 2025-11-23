Indautor protegerá el patrimonio

Tras la denuncia pública hecho por personas artesanas de Juchitán de Zaragoza, debido a la comercialización indebida de un corsé con bordados tradicionales en la plataforma Shein, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) anunció que impartirá un curso contra la apropiación cultural indebida en la región del Istmo de Tehuantepec.

En un comunicado, Indautor informó que una vez que la empresa trasnacional se disculpó y retiró el producto de su plataforma, también, “se comprometió a revisar las medidas de blindaje en sus contrataciones con vendedores y proveedores y evitar la comercialización de prendas o artículos que puedan transgredir los derechos culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.

La institución federal aseguró que “vigilará que Shein cumpla su compromiso para prevenir futuras transgresiones a los derechos de la propiedad intelectual colectiva”.

El Indautor resaltó la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el gobierno del estado de Oaxaca, y la diputada Irma Pineda Santiago, presidenta de la Comisión de Culturas y Artes del Congreso, que acompañaron las mesas de trabajo en la que se abordó el tema de apropiación cultural.

Asimismo, se alcanzó un acuerdo de colaboración que incluye acciones de sensibilización y capacitación, entre las cuales, el Indautor brindará un curso en la región zapoteca del Istmo para fortalecer la comprensión sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural, con fecha pendiente por definir.

El caso más reciente de apropiación cultural fue el de los huaraches Oaxaca Slip On de Adidas, de la autoría el diseñador Willy Chavarría. Gracias a la intervención del INPI se consiguió que la marca compense la afectación, e invierta en la construcción de la instalación deportiva para la comunidad.