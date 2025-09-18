Independientes toman Casa del Lago

Friso, la feria editorial independiente llega a la Casa del Lago UNAM, los próximos 20 y 21 de septiembre con 36 editoriales que mostrarán sus propuestas gráficas y literarias que están fuera del mercado tradicional, pero también con un programa de talleres, cine, performance, música en vivo y presentaciones de libros.

En un horario de 11 a 18 horas con entrada libre, la feria editorial independiente celebrará su cuarta edición con un programa que incluye nuevas voces, publicaciones arriesgadas, propuestas gráficas y literarias fuera del mercado tradicional, asegura Juan Pablo López, editor y organizador de Friso, quien afirma que luego de dos ediciones de realizar la feria en Casachicha, un espacio cultural muy pequeño en la colonia Roma Norte y la pasada edición en una galería en Revillagigedo, dan un gran salto a la Casa del Lago de la UNAM.

¿Quiénes participan?

“El salto ha sido muy grande en espacio, prácticamente se triplica. Aquí va a haber 36 editoriales cuando antes eran 13 o 14. Quedé muy contento porque en muy poco tiempo se llenaron las mesas. Además de las dos salas de exposición va a haber diferentes eventos. Todo el sábado está lleno de presentaciones, en la tarde noche hay un concierto del grupo Nostalgia Huasteca y el domingo tenemos dos proyecciones; tener tantos espacios da mucha más libertad y certeza también para el público y los editores”, refiere López, quien destaca el perfil de Friso.

“Está muy equilibrada, hay editoriales de literatura y ensayo, editoriales de libros de arte, y editoriales muy gráficas, con artistas y diseñadores con sus propios proyectos editoriales. No todo termina en libros, sino muchos terminan en pósters, estampas y fanzines”, dice López, y reconoce que es muy complicado para una editorial independiente sobrevivir vendiendo indirectamente, por lo que las ferias son el mejor momento para recuperar y difundir su trabajo.

Le sorprende la cantidad de proyectos tan interesantes que se conocen poco. Es el caso de Alias Editorial, Amuleto, Cazpulín Taller Editorial, Cooperativa Pliegues Desbordados, Elepress, Gato Negro Ediciones, Kobayashi Book Prees, Página Salmón, Trece Ojos y Friso Mesa de Autopublicaciones.

Durante dos días, editoriales independientes nacionales e internacionales difundirán la variedad de publicaciones que por sus formatos y tirajes circulan al margen de las vías tradicionales de comercialización, pero también se incluyen colectivos de escritoras y escritores que presentarán lo mismo gráfica, que ensayo, novela, crítica, poesía, libros de artista, publicaciones infantiles, fanzines y prints.

Destaca la charla de Megumi Andrade Kobayashi, la presentación del libro Lucio Fontana. Conceptos de arte, de la editorial Alias, o la novela Fix de Eva, de Carla Lamoyi de Níspero Ediciones, y una lectura performática de Eunice Adorno.