Index Art Book Fair llega a Kurimanzutto

El libro de arte está viviendo un buen momento, señala Jorge de la Garza, director de Index Art Book Fair, feria de libro especializada en ese ámbito que se llevará a cabo del 15 al 18 de enero en la galería Kurimanzutto (Gobernador Rafael Rebollar 94, San Miguel Chapultepec, Ciudad de México).

“El libro digital pasó un poquito de moda, el libro impreso nunca se fue. Trabajo con muchos proyectos editoriales de arte y la mayoría de los artistas quieren hacer proyectos muy específicos, hay mucho interés en el formato impreso”, dice Amelia Hinojosa, coordinadora de la feria. “En el tema de ventas se ha mantenido y hasta ha crecido, también por un agotamiento de las redes y la pantalla. La generación Z se está refugiando en lo análogo”, añade De la Garza.

Este es el 11° año del encuentro librero, que será la edición más grande hasta ahora, con 131 expositores participantes que provienen de distintas partes del mundo, principalmente de América Latina, con editoriales de Colombia, Venezuela y Argentina, pero también con propuestas de Estados Unidos, Europa y Asia.

Esta edición también crece con Zindex, una sección dedicada solamente al zine y la impresión en risografía. Este apartado se llevará a cabo en Rebollar, un inmueble de Proyectos Públicos que se encuentra justo frente a Kurimanzutto. De la Garza explica que se decidió crear este espacio aparte ante la creciente demanda por parte del público.

El título del programa público de esta edición es “Bajo el régimen de luz: un refugio en la sombra”, que hace referencia a encontrar refugio en un mundo donde todo está expuesto en las redes sociales.

El evento principal será una conferencia magistral sobre el arte y el libro como un refugio, impartida por la escritora francesa Francoise Verges, quien escribe sobre feminismo y colonialismo y ha publicado los libros Un feminismo decolonial y Descolonizar el museo.

También habrá presentaciones de libros, talleres y actividades para niños, actividades que serán libres de costo, una instalación del artista Damián Ortega y su editorial Alias.