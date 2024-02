Inducen de nuevo al coma a Bisogno

El estado de salud de Daniel Bisogno sigue manteniendo en alerta al mundo del espectáculo, debido a que fue la misma Pati Chapoy quien confirmó que el conductor está intubado y en el área de terapia intensiva desde el pasado jueves 15 de febrero.

“Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, le hicieron una tomografía, hoy le van a quitar el tubo, van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque, muy lamentablemente, no tiene la fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo”, señaló Pati Chapoy.

Con el paso de los días, más detalles respecto al estado de salud de Daniel Bisogno han ido saliendo a la luz y, de acuerdo con Jorge Carbajal, el famoso está enfrentando una condición hepática. “Nos pusimos a investigar con gente que está adentro del hospital y que nos podía informar al respecto… Nos enteramos de que tiene muchas cosas complicadas por su condición hepática”, mencionó el periodista. “Lo sedaron y lo intubaron. El tema también tiene que ver con encefalopatías hepáticas muy fuertes y hay exceso de coagulación, este es básicamente el diagnóstico que tiene hasta el momento Daniel”.

De acuerdo con Carbajal, en el mensaje que le enviaron le explican que “esto de las encefalopatías es cuando el hígado ya no es capaz de eliminar las toxinas de la sangre. Dicen que en general como llaman los médicos este tipo de enfermedad, se llama toxicidad en el cerebro y por lo tanto comienzan a decir incoherencias, y si no se atiende bien, puede terminar dañando parte del cerebro y provocar problemas, principalmente en el habla, que es lo que me dicen los médicos al respecto… La información que tengo confirmada es que Daniel no tiene VIH, es un tema hepático”.

De acuerdo con Joanna Vega Biestro, los médicos pensaban despertarlo para ver si podía respirar por sí solo; sin embargo, si se daban cuenta que eso no era posible, lo volverían a dormir, lo cual ocurrió.