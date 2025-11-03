Inés Gómez Mont libró detención

La conductora de televisión Inés Gómez Mont, prófuga de la justicia mexicana desde 2021, habría abandonado Estados Unidos tras librar la detención por agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras en septiembre pasado.

En entrevista para Así las cosas, Luis Chaparro, director del portal Pie de nota, reveló que Gómez Mont, en compañía de sus siete hijos —todos menores de edad— viajaron a Asia. El periodista reveló que fuentes al interior de la Fiscalía General de la República y del ICE confirmaron que la famosa no fue arrestada debido a que carecía de una red de apoyo para garantizar el cuidado de sus hijos.

Luis Chaparro puntualizó que la decisión fue discrecional y poco común. Posteriormente, durante su diálogo, el investigador señaló que la suerte jugó a favor de Gómez Mont.

Según fuentes cercanas al caso, Gómez Mont junto con sus hijos estarían en Dubai, en espera de que un juez federal determine el 12 de noviembre la situación legal de Víctor Álvarez Puga.