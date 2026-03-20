Inés Sainz vivió momentos incómodos

Inés Sainz Gallo confesó, en una reciente entrevista en el podcast de Jorge “El Burro” Van Rankin, la mala experiencia que le ha tocado vivir con dos figuras del futbol mundial. La que más recuerda fue con un brasileño del AC Milan, donde, dijo, le fue “de la patada”.

La conductora de TV Azteca relató una experiencia incómoda que ocurrió mientras buscaba entrevistar a un futbolista brasileño que recientemente había sido fichado por el AC Milan. Aunque decidió no revelar la identidad del jugador, aclaró que se trataba de un elemento ofensivo y no de un guardameta.

Testimonios

“Él accede (a dar la entrevista). Se estaba quedando en un hotel frente a la Gran Estación de Milán y dice ‘Le puedo dar la entrevista en el hotel’. Eso es común. Entonces yo voy con mi camarógrafa, entramos y nos dijeron que la entrevista iba a ser en la salita de su suite”, recuerda.

De acuerdo con su testimonio, la situación cambió de manera repentina cuando el entorno dejó de ser seguro. Según narró, el representante del jugador intervino para que su acompañante saliera del lugar, lo que provocó que ella quedara sola dentro de la habitación con el futbolista.

Fue en ese momento cuando, según su relato, el jugador comenzó a invadir su espacio personal de forma insistente. “Él se empieza a acercar, se empieza a acercar. A quererte abrazar, a quererte besar. Terrible el momento. Soy taekwondoín, así que saque todo lo que tenía y le di una patada (en la zona de sus genitales) con todo”, rememoró.

Durante la conversación, el conductor profundizó en lo ocurrido al preguntarle directamente si el jugador llegó a tener contacto físico con ella. “¿Te llegó a tocar?”, cuestionó. Ante esto, Sainz fue contundente: “Sí, se acercó a abrazarme y quería forzarme a besarlo”.

Asimismo, reveló que la peor experiencia con un deportista ha sido sin lugar a dudas con Manuel Neuer, a quien decidió no entrevistar, e incluso lo llamó “patán”. “A mí siempre me ha gustado hacer las entrevistas de pie. Llego y le digo ‘¿oye, te importa que hagamos la entrevista de pie?’, y me dijo ‘no, de pie no’, entonces mi camarógrafo me iba a acercar una silla y dijo ‘no, yo sentado y tú de pie’”, contó.