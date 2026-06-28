Infelices para siempre salta a serie

La serie basada en la cinta mexicana Infelices para siempre permitirá crecer el universo de opciones para sus personajes, como el hecho de que habrá algunos como el de Ofelia Medina que tendrá una versión juvenil.

La producción rodada en Bilbao, España, conserva la premisa de un hotel donde la gente tiene la opción de regresar en el tiempo a fin de ir resolviendo sus asuntos personales.

Yare Santana es la encargada de recrear a la Medina juvenil. “El gerente del hotel tiene poca experiencia, pero de repente se le conceden ciertos poderes que hacen que todo se vuelva una comedia de enredos. Todos los personajes interactúan con todos, a mí me toca ser la versión joven de Ofelia y fue un honor eso”, comenta Yare.

Elenco

Infelices para siempre es protagonizada por José Eduardo Derbez contando con un elenco que incluye a Harold Azuara, Mónica del Carmen, Luz Aldán, Ricardo Fastlicht y Michael Ronda.

Se trata de una producción de la casa Onza para Vix, siendo creada por Jorge Aragón y Adriana Pelusi, bajo la dirección de Pitipol Ybarra. “El personaje forma parte de los huéspedes y todos tenemos relación, es una serie coral, pero no puedo decir qué pasa con ellos porque entonces ya valió la historia”, abunda Yare.

Se trata de dos temporadas grabadas durante el año pasado; la entrevista aparecerá sólo en la primera.

Primera entrega

La película Infelices para siempre, estrenada en 2023, tuvo durante su corrida comercial un registro de 1.8 millones de espectadores. La historia seguía a una pareja (Consuelo Duval y Adrián Uribe) ya con muchos problemas y es enviada al hotel donde vivieron su luna de miel, pero su día se repite.

La serie fue considerada por los productores tomando en cuenta que el público deseaba una secuela, pero vieron como mejor opción otro formato. Yare también trabajó en la nueva temporada de Mujeres asesinas y filmó una película en Guadalajara, la cual pronto será dada a conocer.