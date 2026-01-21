Influencer dice que hallazgo fue fortuito

El enfrentamiento entre el influencer Señor Blue y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la divulgación sin permiso de un contexto arqueológico hallado en la comunidad de San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca, a través de redes sociales y luego en un video en la plataforma Youtube puso sobre la mesa, de nuevo, el tema de los límites de la divulgación en plataformas digitales de patrimonio arqueológico, así como el saqueo de vestigios y la manipulación sin permiso de estos.

En entrevista, Señor Blue da su versión de los hechos, y afirma que él no manipuló ni hizo excavación alguna, sino que fue un hallazgo “fortuito”, hecho por personas de San Pedro Jaltepetongo.

Lo que sí admite el influencer es haber publicado una serie de fotografías que dan cuenta del hallazgo, donde claramente se aprecian los vestigios y la manipulación de estos por personas de la comunidad. De acuerdo con Señor Blue, dichas imágenes fueron tomadas por los pobladores y compartidas por él “al calor del hallazgo”, ya que conoce a gente de esa comunidad y lo buscaron para consultarlo sobre los vestigios y lo que se debía hacer. “Les dije que registraran, que tomaran fotos, que tomaran video, para que hubiera evidencia de que no se robaron nada de lo que encontraron, yo les dije que las llevaran al Palacio Municipal para que las resguardara la autoridad, que ya no las guardaran, para luego darle aviso al INAH, al calor del descubrimiento ellos subieron fotos a una página de Facebook del pueblo, ellos me dicen que yo suba las fotos para que fuera testigo del caso”, relata.

Especialistas

Sin embargo, Omar Espinosa, arqueólogo egresado de la ENAH y líder del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra Mx, señala que lo hecho por Señor Blue sí es un conflicto de interés, ya que compartió material de un contexto arqueológico incompleto, su ubicación e incluso el tipo de material hallado, lo que puede alentar a otros a cometer saqueo de bienes arqueológicos, un delito federal.

“Él, al momento de publicar imágenes. Hay un apartado de la Ley Federal de Monumentos, que es la exhibición de piezas arqueológicas, donde tendría una responsabilidad, no llega al delito tal cual, sino más bien es una falta administrativa”, señala Espinosa.

En toda la serie de publicaciones de Señor Blue del caso de San Pedro Jaltepetongo, hechas desde el sábado 10 de enero y hasta este domingo, Espinosa observa una mala actuación del famoso debido a que está difundiendo información sensible de un sitio arqueológico en estudio por el INAH. “La confidencialidad de la información de los sitios arqueológicos, que son distintos a las zonas arqueológicas, es como el programa de testigos protegidos, porque se debe proteger la información, sobre todo la ubicación. ¿Actuó correctamente el ‘influencer’? no lo hizo, no actuó de buena manera porque dio a conocer la ubicación, alentó y él mismo lo dijo, le dijo a los pobladores que sacaran los objetos y documentó el proceso”, explica Espinosa.

Otros casos

Señor Blue relata que hace año y medio fue demandado por el INAH por un caso similar que sucedió cerca de la Zona Arqueológica de Monte Albán. Según su testimonio compartido a este diario, grabó una excavación que no fue hecha por él, sino que, caminando entre una zona de montículos, encontró un hoyo. “El INAH alegó que yo hice esa excavación, pero yo solo grabé, y tal vez me salí de mi narrativa, porque hice una especie de crítica, dije que un espacio así cerca de la ciudad está siendo manipulado, unas semanas después me notificaron de la demanda, me acusó el INAH de realizar una excavación sin permiso”. Señala que el acuerdo conciliatorio llegó a los 115 mil pesos, los cuales entregó en presencia de la defensa y autoridades del INAH.

Espinosa, quien en Libreta Negra Mx se dedica a la divulgación del patrimonio, señala que un límite que no debe pasar es difundir información sensible, así como trabajos o investigaciones en curso. Todo el contenido hecho en su medio de divulgación proviene de los materiales y libros avalados por el INAH, la UNAM u otros institutos de investigación. “Es una tarea pendiente del INAH hacer más campañas de concientización sobre el delito del saqueo. Hay trabajos, sí, pero no ha sido suficiente, la gente tiene que saber reconocerlo y conocer que es un delito”, concluye.