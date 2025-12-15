Influencer mexicana muere en Tailandia

La inesperada muerte de la influencer de origen mexicano-canadiense conocida como Mary Magdalene a los 33 años, se volvió tendencia en la red por caer del noveno piso en el hotel donde se hospedaba en Tailandia el pasado lunes.

De acuerdo con el Daily Mail, fue encontrada por el personal del hotel en el estacionamiento alrededor de las 13:30 horas, según el capitán de policía Channarong Prakongkuea, de la comisaría de Patong. Su cuerpo fue trasladado posteriormente al Hospital Vachira en Phuket para practicarle la autopsia.

¿Quién era Mary Magdalene?

Denise Ivonne Jarvis Góngora, era el nombre de la creadora de contenido para adultos, famosa por su adicción a las cirugías y los tatuajes que se volvieron su sello personal al formar una comunidad de más de 500 mil seguidores en la red. Sus modificaciones corporales capturaron la atención y en algunas entrevistas contó que nació en una familia muy religiosa y de escasos recursos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A los 12 años se reveló e inició con el consumo de sustancias, cuando cumplió 17 años Góngora trabajaba como bailarina y más tarde empezó a ejercer como acompañante e invertía sus ganancias en cirugías estéticas. El arte era otro de los intereses de la influencer, así lo demostraba en una cuenta de Instagram alterna, donde su estilo gráfico lleno de colores contrastantes tomaban forma en murales y todo tipo de ilustraciones.