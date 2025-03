Influencer promueve trabajo de artesanos

Desde muy pequeña, Luz Valdez se sintió atraída por la historia que había detrás de los textiles. Cortesía

La voz de Luz Valdez tiene poder en redes sociales. Es promotora cultural, como se puede leer en sus perfiles de Instagram y TikTok, @luzvaldezmx, donde reúne 308 mil y 730 mil seguidores, respectivamente. Usa su gran alcance para visibilizar y defender la labor de los artesanos mexicanos.

La influencer modela sus textiles, accesorios y calzado, y en sus descripciones —como esta que plasma en un post reciente: “Huipil tejido en telar de cintura y teñido con añil”— siempre identifica a los creadores con el fin de que sean reconocidos y puedan ser contactados, porque impulsar la compra directa es uno de sus objetivos.

Luz, quien vive en Irapuato (Guanajuato), cuenta que este capítulo de su vida comenzó cuando tenía 16 años, porque su familia viajaba constantemente desde que era niña y tuvo la oportunidad de acercarse a muchos artesanos. “Me empezaron a llevar a sus talleres, a sus casas, y comencé a conocer el proceso con el que se hacían estas prendas. Siempre he dicho que me enamoré primero de los artesanos antes de las prendas, porque no las usaba, solamente me gustaba ir a ver cómo se hacían, escuchar a las personas y conocer su historia”, expresa.

Ahora, con 27 años recién cumplidos, el pasado 29 de enero, son parte inherente de su estilo. “No me imagino comprando otro tipo de ropa. Si no sé quién la hizo y si no conozco su historia, no me llena”, confiesa.

Cuando comenzó a vestirlas y a subir sus fotografías en Instagram, recibió mensajes en los que le preguntaban quiénes hacían las piezas y dónde podían adquirirlas. “Me di cuenta de que había muchas personas que no conocían el textil y que lo querían comprar, y que los artesanos querían vender y tener más clientes. Pero muchas de esas comunidades están muy alejadas o no son turísticas, así que dije: ‘Los tengo que juntar’”, señala.

De compartir el número telefónico de los creadores para que los interesados pudieran contactarlos, pasó a hacer contenido dirigido a los artesanos para que aprendieran a usar las redes sociales y otras herramientas digitales para impulsar el comercio en este entorno. Posteriormente, se dedicó a conectarlos con profesionales dispuestos a colaborar para optimizar su contenido, como fotógrafos, maquillistas y modelos.