Además de la versión latina y mexicana de La casa de los famosos, la polémica también está en la edición colombiana de este reality donde Natalia, “La Segura”, contó un episodio de miedo.

La modelo confesó a una de las habitantes que le estaban practicando un maleficio, pues tuvo una época en al que su salud se vio muy debilitada. Incluso, tuvo que ser internada de urgencia, pero lo más raro es que los médicos no hallaban la enfermedad. “Un médico me cogió el brazo y me dijo ‘no busque acá, busque otras opciones’”, indicó.

Tras los dichos de la joven, su amigo Jeixon Godoy fue más allá al comentar que ambos vivieron experiencias paranormales, todo a partir de la brujería que le hicieron a su amiga. “Era evidente de que en su casa había algo. Un día estábamos normal, acostados viendo televisión, y las puertas de repente empezaron a sonar”, dijo al medio Buen día Colombia.