Influencers en el Mampride Chiapas 2026

La edición 2026 del Mampride, la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ en Chiapas, contará con invitados especiales conocidos por su trayectoria en medios de comunicación y redes sociales, entre ellos La Manigüis, popular personaje del programa televisivo Desde Gayola, así como los creadores de contenido Besos de Papaya y Gerbox.

Los tres estarán en el desfile que se llevará a cabo el sábado 13 de junio, formando parte de los carros alegóricos. La cita es a las 2 de la tarde en el Parque Jardín Mactumactzá, ubicado a unos 200 metros de la antigua fuente, punto desde donde partirá la marcha rumbo al parque central de Tuxtla Gutiérrez.

Los organizadores indicaron que esta edición tiene el propósito fortalecer los espacios de visibilidad para la diversidad sexual y de género, además de promover un mensaje de respeto, igualdad y no discriminación.

La presencia de figuras conocidas del ámbito del entretenimiento y las plataformas digitales busca atraer a un mayor número de asistentes y generar un ambiente de celebración y convivencia para las familias, amigos y colectivos que año con año participan en este importante evento.

Se espera la asistencia de cientos de personas provenientes de distintos municipios de Chiapas, quienes recorrerán las principales calles de la capital para conmemorar el Mes del Orgullo y refrendar la lucha por el reconocimiento y el respeto de los derechos de la comunidad.