Influencers pelean por La Casita

Uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid, España, está causando revuelo en redes sociales luego de que se desató una discusión entre dos influencers que se encontraban bailando en La Casita, la zona más icónica de la presentación. Debido al poco espacio en el lugar, ambas jóvenes deseaban estar en primera fila para ser filmadas junto al artista.

Durante sus shows, el cantante puertorriqueño suele interactuar de cerca con las personas que aparecen como invitadas en el escenario alternativo donde bailan y se divierten como en una auténtica fiesta. Sin embargo, en esta ocasión la competencia por un espacio frente a las cámaras terminó por propiciar un altercado entre la influencer Lola Lolita y la creadora de contenido Eva Smith.

El clip de las jóvenes intercambiando comentarios tras empujarse, se volvió viral en redes sociales. Al día siguiente, la “tiktoker” Lola Lolita respondió a las críticas por su actitud durante el concierto del puertorriqueño. “Ayer había un poco de ‘overbooking’ y había gente a la que le gustaba el enfrentamiento, como que buscaba pelea. Y yo no soy nada de ese ‘team’, entonces yo le digo: escucha, si me vas a pegar otro empujón más voy a llamar a la seguridad y le voy a decir que pare. No quiero que una persona como tú venga a pegarme empujones a mí, a mi hermana y a todo el mundo”, señaló.

Asimismo, mencionó que el equipo de Bad Bunny se dio cuenta del conflicto y decidió tomar medidas para su siguiente presentación, donde la zona de La Casita lució sin invitados en la fecha siguiente.