Ingrid, al lado de grandes estrellas

Desde los estudios de TVO Cuarto Poder, la cantante chiapaneca Ingrid Alvareza habló del espectáculo que montará la tarde de este sábado en el Masivo de la Feria Chiapas.

La intérprete será la encargada de calentar motores para la presentación estelar del grupo Bronco, con Guadalupe Esparza y compañía. Ingrid es una joven artista que se encuentra “picando piedra”. Recientemente se encargó de abrir el telón para Julión Álvarez en el estadio Víctor Manuel Reina.

La cantante considera que esta actuación fue completamente una suerte del destino. Contó que su padre se sentó al lado del manager de Julión Álvarez y preguntó si ya tenían a alguien que abriera el show, planteando la posibilidad de que fuera ella.

“Recuerdo que en la prueba de sonido vi el marco del cañón del sumidero y me pregunté ‘¿qué hago aquí?’, pero sí logré disfrutarlo mucho”, expresó. Además, detalló que estas presentaciones son el resultado de su trabajo, de su perseverancia y de su preparación, por lo que, afirma, “siempre hay que estar preparado, porque las oportunidades llegan cuando menos te lo esperas”.

La Feria Chiapas

El talento de Ingrid comienza a hacer ruido entre el abanico de cantantes que existen en el estado, debido a que fue incluida entre los artistas que interpretaron el tema oficial de la Feria Chiapas, titulada “Seguro te diviertes”.

Ingrid unió su voz a las de Juan Cali, Armando Navárrez y Enrique Virrueta para formar parte de esta canción. “El año pasado, el patronato de la feria me dio la oportunidad de cantar en el masivo, y ahora nuevamente me brindaron la oportunidad de cantar en este espacio”, relató.

En grandes escenarios

Este sábado, Ingrid estará amenizando la previa del concierto de Bronco en la Feria Chiapas. Explica que cuando fue lo de Julión estaba muy nerviosa, por lo que poco a poco fue asimilando pisar un escenario de esa magnitud.

Ahora se le presenta la oportunidad de actuar nuevamente junto a uno de los mayores exponentes del regional mexicano y espera que el próximo año vuelva a estar de telonera de los Tigres del Norte.

Ingrid es un talento fresco y con altas posibilidades de lograr el estrellato. El público en general puede conocer su trabajo a través de sus redes sociales.